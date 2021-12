Pareja renta todo el supermercado por temor a contraer Covid-19; ve en dónde

¿Fobia a los gérmenes? Una pareja de Texas, Estados Unidos, se hizo viral luego de que compartieran su rutina especial para acudir al supermercado.

Debido a la pandemia de covid-19, millones de personas y establecimientos tuvieron que reforzar su higiene, adaptando a su vida diaria las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, tales como el uso de cubrebocas, lavado frecuente de anos, uso de gel antibacterial, entre otras..

Leer más: Cerillito paga préstamo con puras moneditas de propinas; se viraliza en redes

Ecología ¿Tienes mascotas? ¡Ojo! la flor de nochebuena es tóxica para los animalitos

No obstante, Emma y Lucas llevaron su fobia a los gérmenes al extremo, pues por medio de TikTok, contaron que cada fin de semana le pagan a un establecimiento que está cerca de su casa para que los deje entrar antes de que abran sus puertas al público en general.

El objetivo de esto es estar solos y evitar contagiarse de Covid-19.

La historia rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando reacciones divididas entre los cibernautas.

Hubo quienes afirmaron que se trata de una medida extrema y exagerada, y además, están gastando mucho dinero.

Por otra parte, hubo usuarios que apoyaron lo precavidos que son esta parejita.

@itsacretelife Reply to @kenna0531 when we rented out the grocery store today #groceryshopping #richlife #target #fortunate #KFCSecretMenuHacks #SaveIt4TheEndZone ♬ original sound - itsaCretelife

“Alquilamos el supermercado durante una hora un día a la semana, justo antes de que abran. Les pagamos para que desinfecten todo y nos dejen ser los únicos que estemos allí para no tener que estar con otra gente con gérmenes”, expresó Emma en su video de TikTok.

Además, solo le permiten a un empleado estar prsente, y debe portar su mascarilla.

“Solo dejamos que haya un empleado, y tiene que estar equipado con mascarilla. También lo hacemos para que nuestra hija pueda vivir estas experiencias”, añadió.

También tienen otras medidas

Esta no es la única acción que esta pareja implementó para protegerse del Covid-19, también indicaron que no viajan en avión, solo en auto, no utilizan baños públicos, no visitan casas ajenas, ni hacen ninguna actividad de esparcimiento que involucre a otras personas.

Esta familia ha afirmado que no tienen un problema, sin embargo, hay quienes señalaron que podría tratarse de germofobia, bacilofobia o bacteriofobia: miedo patológico a la suciedad, a los gérmenes y a la contaminación.

@itsacretelife Reply to @kyleek_0704 in one of the clips from the empty store video you can see I was all dazzled up (my foot 😂) #dressedup #SamsClubScanAndGo ♬ original sound - itsaCretelife





Y tú, ¿qué medidas tienes ante el Covid-19?