Mi primera chamba: familiares confunden tumba de su abuelo y construyen en otro nicho [Video]

El fallecimiento de un ser querido siempre es motivo de dolor y tristeza, donde no se puede pensar con objetividad como realmente se quisiera. El duelo es un proceso difícil de sobrellevar, pero necesario para comenzar a aceptar esa perdida.

Aunque hay personas que asimilan esta situación de manera más emotiva y que incluso hacen bromas sobre algunos momentos que recuerdan de su familiar. No sabemos exactamente qué pasó con la familia de un adulto mayor que confundió su lecho con el de otra persona, pero estamos seguros que lo tomaron con mucho humor.

¿Qué pasó con la familia que confundió la tumba de su familiar?

En la visitada plataforma de TikTok, el usuario @caro.ferreyraa compartió su peculiar historia luego del fallecimiento de su abuelo.

En un vídeo de 33 segundos, se observa una tumba recién construida y decorada. Aunque el video tiene una voz que narra la situación, el texto sobre este comienza con la presentación de la tumba, todo bien hasta ahí:

“Acá hicimos la tumba del abuelo”, señala caro al inicio de la toma, mostrando la construcción con flores, pasto artificial, rehiletes, la cruz de madera y adornos, “bien hecha con el mármol con su nombre con florecita”, describiendo todo lo que incluyeron para poner el lugar de descanso de su antepasado muy lindo.

“Todo genial todo lindo” añade hasta que se dan cuentan del grave error | Foto: Captura de pantalla TikTok @caro.ferreyraa

“Todo genial todo lindo” añade hasta que se dan cuentan del grave error: “pero resulta que era acá” revela caro al mover la toma y enfocar al lado de la tumba donde habían construido con tanto esmero.

“Acá está el abuelo no ahí, acá…”, apunta para corroborar que habían hecho algo mal. Seguido de esto, para reafirmar, acercan la toma de la cruz donde sí está sepultado se abuelo y muestran el nombre de él “pará a ver vamos a ver si se puede grabar”.

En ese momento aparece “que se vea ahí dice Funes Óscar”, el abuelo de caro. Y sí, era al lado de donde habían construido el lugar donde descansaban los restos de su ancestro. Una situación sin duda peculiar.

En ese momento aparece “que se vea ahí dice Funes Óscar”, el abuelo de caro | Foto: Captura de pantalla TikTok @caro.ferreyraa

¿Qué dijeron los internautas de este momento?

Sin dejar pasar el momento, varios usuarios de TikTok reaccionaron a este video, algunos haciendo bromas sobre lo que, según ellos, el abuelo de caro.ferreyra diría al ver este error.

En algunos comentarios se puede leer:

“El abuelo: hasta en el más allá logran decepcionarme”, “los familiares del vecino: seguro tenía otra familia”, “El abuelo: No esperaba nada de ustedes y así y todo lograron decepcionarme”, “que Dios los perdone por ca*** de risa”, “Ah bueno, al menos ayudaron al prójimo”, “el abuelo: una sola cosa tenías que hacer bien Nerea", “ni en el más allá lo dejan descansar tranquilo”, y varias bromas más.

Aunque no todos se burlaron, ya que hubo quienes compartieron sus historias muy parecidas. @Tere Sosa269 narró:

“Pasó algo parecido con mi esposo, lo enterraron en la tumba de a un lado al final ya que se estaba yendo toda la gente se dieron cuenta mis hijas que no era ahí, ese día así se quedó pero a otro día lo tuvieron que sacar y pasar a dónde debería de ser. Yo lo iba a visitar pero no me di cuenta del cambio y me enteré de lo sucedido 2 años después”.

Sin dejar pasar el momento, varios usuarios de TikTok reaccionaron a este video, algunos haciendo bromas | Foto: Captura de pantalla TikTok @caro.ferreyraa

Por su parte, @MelanyQuimiValencia contó: “una vez en el cementerio me desmorone, diciéndole papi, te extraño y me senté llora y llora, cuando alcé la mirada jajajaja era la tumba del frente”.

“te juro que me pasó! Fui a ver la tumba de mí papá y no la encontraba y yo estaba segura que estaba ahí resulta que se equivocaron y le estaban construyendo un nicho a otra persona justo encima de mí papá! Menos mal que fui, y les reclamé y detuvieron la construcción a tiempo me quedo medio nicho construido encima de papá”, compartió @yaniclerici.

@caro.ferreyraa ***cerámica una tragicomedia😬😮‍💨 ♬ sonido original - caro.ferreyraa

Como estos, hay muchas más personas que aliviaron el incómodo, pero cómico momento de esta usuario de TikTok.

¿Te ha pasado algo parecido?