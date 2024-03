Morena, la peor desgracia para Veracruz: Alito Moreno; presenta a quienes “defenderán la elección”

Morena es la "peor tragedia y desgracia que le pudo haber pasado a Veracruz”, afirmó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas.

En conferencia de prensa después del registro de José Francisco Yunes Zorrilla ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) dijo también que para “cuidar la elección” habrá observadores internacionales el día de la jornada.

"Los priistas somos opositores cuando lo somos, firmes claros, pero siempre pensando en el país y cuando somos gobierno, gobernamos bien para dar resultados. Yo quiero decirte que esa corrupción, esa corrupción de la que tanto hablaba, esa corrupción que tanto señalaron, está a la vista de todos los veracruzanos, no tienen vergüenza por no decir otra cosa".

Dijo que son unos "cínicos sinvergüenzas y corruptos" y expuso que en Veracruz la ciudadanía se ha dado cuenta.

"Porque no sólo se han presentado denuncias, se han acreditado que han cometido un ilícito para tratar de burlar la ley, pero hay que hacer no sólo los procedimientos jurídicos y legales que habrán de hacerse, las denuncias correspondientes".

Sostuvo que los veracruzanos deben tener claro que Morena es la "peor tragedia y la peor desgracia que le pudo haber pasado a este gran estado y a este país".

Por ello, llamó a tomar las mejores decisiones con certeza y con certidumbre, "una gente que no conoce Veracruz, una gente que no ama Veracruz, una gente que jamás vivió en Veracruz, no puede defender Veracruz".

De ahí que remarcara que Pepe Yunes es "quien es un veracruzano formado, acreditado y que ha estado con ustedes, es el que tiene la capacidad y los arrestos".

Declinan aspirantes por amenazas del crimen organizado

En otro tema denunció que al menos 46 aspirantes a cargos de elección por la alianza PAN-PRI-PRD han declinado su participación en este proceso electoral debido a amenazas del crimen organizado.

Precisó que, de estas declinaciones, 22 son del PRI, 14 del PAN y 10 del PRD por lo que expresó su preocupación por la falta de seguridad en estados como Veracruz y demandó al gobierno garantizar un proceso electoral equilibrado y transparente.

También lamentó la situación de violencia política en el país, destacando más de 100 asesinatos de candidatos y más de mil agresiones durante el proceso electoral de 2021.

"Hay una gran preocupación y le exigimos al gobierno de la república que haga su trabajo, que se ponga a trabajar y que garantice un proceso electoral equilibrado y transparente, donde la gente pueda decidir su voto en secreto", dijo.

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) / Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Nombramientos

Este sábado también realizó el anuncio de nombramientos de quienes cuidarán la coalición “Fuerza y corazón por Veracruz” y dijo que será la senadora Beatriz Paredes Rangel la que estará coordinando los esfuerzos de la campaña.

Asimismo, dijo que Manuel Cota, líder nacional de CNC y ex senado quien será el responsable de la estructura electoral y validar la representación del PRI y la coalición por lo que le pidió estar atento de que no falte representante del PRI en las casillas.

Asimismo, dijo que Rubén Moreira ex gobernador de Coahuila, estará a cargo de la vigilancia de los 19 distritos federales, “estará revisando o cada distrito, escuchando y afinando la estructura”.

En la zona 1 que incluyen 49 municipios de la zona norte como Poza Rica, Chalma, Papantla, fue nombrado Miguel Alonso Reyes; en la zona que incluye 39 municipios entre los que incluye Xalapa, Naolinco y Coatepec, estará el exgobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.

En la zona 3 que incluye a los municipios de Veracruz y Boca del Río a la secretaria de organización nacional del PRI, Graciela Ortiz, además en la zona 4 que incluyen 36 municipios, entre estos Río Blanco, Tezonapa, estará la ex legisladora federal Xitlalic Ceja y en la zona 5 que implica en el sur con 51 municipios, entre ellos Minatitlán y Coatzacoalcos a Carlos Mancilla. Se suma la participación de la líder de la CNC, Leticia Barrera y el coordinador de Jóvenes Bryan Arozqueta.

“Estamos muy bien organizados, tenemos años y años de experiencia y nos vamos a venir a vivir aquí porque venimos a competir y a ganar (…) Vamos a trabajar en toda la estructura electoral porque estamos seguros de que Morena se van a quedar con las ganas de querer robarse la elección, aquí. Les vamos a ganar”.