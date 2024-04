Tener propiedades no es ningún delito, afirma Manuel Espino

Xalapa, Ver.-“Tener propiedades no es ningún delito, yo tengo propiedades y eso no me hace delincuente”, afirmó el presidente nacional de la asociación política nacional Ruta 5 y candidato plurinominal al Congreso de la Unión, Manuel de Jesús Espino Barrientos.

En conferencia de prensa acompañado por el dirigente de 100 por Veracruz y diputado local por Morena, Antonio Luna Rosales, dijo que ni la “guerra sucia” implementada por la oposición van a impedir que Rocío Nahle García candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, asuma la gubernatura del estado y dijo confiar en que ella tiene que explicar el origen de su patrimonio.

“Yo confío en que lo ha hecho de manera honesta, con trabajo, es una mujer que yo conozco, convivimos durante tres años en una legislatura federal y acredito que es una mujer de primera, honesta, inteligente, que sabe generar políticas públicas”.

Incluso remarcó que si los partidos de oposición, PRI, PAN, PRD tienen conocimiento de alguna falta que se la prueben.

“Esas acusaciones vienen coincidentemente en este proceso electoral ¿por qué no se presentaron antes? Creo yo que es una estrategia totalmente mediática. Es una estrategia errónea la que está siguiendo la oposición”, agregó el diputado local por Morena Antonio Luna Rosales.

Cuestionado en torno a lo dicho por algunas encuestas en el sentido de que habría un empate técnico, dijo que la gran mayoría de las encuestas serias reconocen la ventaja que lleva Rocío Nahle.

“No quisiera desacreditar a algunas encuestadoras de carácter nacional, pero hay encuestas muy cucharadas, muy vendidas, muy a modo; sin embargo, se equivocan de estrategia, porque hacen que baje la guardia los candidatos que van perdiendo, se confían, aquí proponemos a los del PAN, a los PRI, a los PRD que se pongan las pilas para ver si suben en las últimas semanas unos puntitos más y que baje la guerra sucia”.

¿Qué recomendó Jesús Espino a los integrantes del PAN, PRD y del PRI?

Asimismo, advirtió que la oposición que no puede pretender bajar la intención de voto de los veracruzanos mintiéndole al pueblo, por lo que si tienen pruebas de alguna irregularidad lo deben probar.

Manuel Espino Barrientos advirtió que la oposición que no puede pretender bajar la intención de voto de los veracruzanos mintiéndole al pueblo,/ Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Yo invito al PRI, PAN y PRD que le hagan la lucha para ganarse la confianza de los mexicanos no con guerra sucia, que jueguen como está jugando nuestra coalición”, añadió.