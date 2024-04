Estoy sano y nadie me ha citado a declarar: exgobernador Yunes Linares

Boca del Rio, Ver.- El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, rechazó que tenga problemas de salud por un derrame cerebral y que un juez lo haya citado a audiencia para declarar sobre el proceso que se sigue en la Fiscalía General de la República por el caso del sistema de videovigilancia que no funciona y que heredó su gobierno.

El exmandatario, quien participa en el actual proceso electoral como candidato suplente al Senado de la República en la primera fórmula por el PAN, aseveró que lo señalado por el candidato de Morena al Senado y publicado por un periódico, es totalmente falso.

Señaló que cuenta con salud plena ya que todos los días hace ejercicio, además de que no ha sido citado por ninguna autoridad judicial, ya que no se encuentra involucrado en ningún proceso penal en su contra.

“Totalmente falso, gracias a Dios estoy bien de salud, no he tenido un problema de salud en muchos años, y obviamente lo que dice él que me citó un juez y que yo presenté mi certificado médico es absolutamente falso, nunca me ha citado un juez, ni me ha citado la fiscalía, lo único cierto es que han iniciado una persecución judicial en contra de mis adversarios, como se ven perdidos, hoy están utilizando los instrumentos de policía, fiscalía, jueces a modo, para tratar de amedrentar a las personas que estamos encabezando un movimiento opositor”, declaró.

¿Quién dijo que Yunes Linares estaba enfermo?

El pasado lunes 22 de abril, un periódico publicó que Yunes Linares había sido citado a audiencia con un juez el 12 de marzo, pero este lo dispensó de presentarse porque habría presentado un justificante médico en el que declaró que tenía un derrame cerebral.

En ese sentido, reiteró que es falso y se trata de un intento de la oposición por desviar la atención y atacar a miembros de la oposición a la que él pertenece, debido a los resultados adversos que tendrá el partido oficial en las próximas elecciones.

“Totalmente falso, absolutamente, ni la Fiscalía, ni el juez ni nada, absolutamente, nunca me ha requerido un juez, nunca me ha requerido fiscalía, ni la local ni la federal, no me extrañaría que lo hicieran porque están persiguiendo a todo el mundo, pero a mí no me preocupa, soy una persona que ha trabajado muchos años en el servicio público con limpieza”.

En ese sentido, aprovechó para rechazar que la campaña que denuncia en su contra la candidata a la gubernatura de Veracruz por Morena, Rocío Nahle García, sea una estrategia que él o su equipo político lleven a cabo.

Aseveró que ella debe responder por sus errores y por los señalamientos de corrupción que se hacen en su contra.

“No tiene por qué molestarle que digamos que es zacatecana y que es una ofensa para los veracruzanos que la hayan enviado a querer gobernar Veracruz cuando no es de acá, no conoce acá. ¿Conoce Veracruz?, no conoce Veracruz… no es de acá”.