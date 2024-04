PRD traerá observadores electorales internacionales para elección en Veracruz

Xalapa, Ver.-Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) locales y nacional señalaron que se prevé que haya una elección de Estado en Veracruz, por lo que se traerán observadores electorales internacionales de Europa, Norteamérica y Sudamérica para que estén presentes en las elecciones del próximo 2 de junio.

En conferencia de prensa Jesús Ortega Martínez, actual representante de la Mesa Temática de Gobiernos de la Coalición Fuerza y Corazón por México, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, la candidata a la Senaduría Sara Ladrón de Guevara González, el diputado federal Jesús Velázquez Flores, y representantes de diferentes áreas del partido, aseguraron que no van a permitir que “se nos robe la elección”.

Te puede interesar: No se descarta que gobierno utilice recursos para elecciones: José Yunes

Al tomar la palabra y ser el portavoz de los perredistas, Jesús Ortega Martínez, indicó que lo que se está buscando desde lo nacional y en lo local es el voto de clientela electoral que no es solo de personas pobres o quienes reciben programas de gobierno, sino de varios sectores.

¿Qué opina Jesús Ortega de la campaña de José Francisco Yunes Zorrilla?

Defendió la campaña del candidato a la gubernatura de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, quien, dijo, será quien gane la contienda electoral.

Elecciones 2024 Mujeres del frente opositor niegan que haya violencia de género contra Rocío Nahle

Indicó que como candidato de la oposición está obligado a presentar las denuncias de los hechos que están ocurriendo, ya sea de parte de la administración o generados por la candidata de “Morena y partidos aliados”.

“Estamos creciendo por tres cosas: el pésimo gobierno del actual gobernador, la candidata que pusieron es muy mala en todos los sentidos, es una empleada de López Obrador, pero ni veracruzana es y no se dice porque no haya nacido aquí, sino porque no conoce el estado, y en tercer lugar vamos bien porque estamos creciendo ante las acciones generado por el gobierno”, expresó.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

Refirió que existen denuncias por el mal uso de recursos para favorecer a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Rocío Nahle García, las cuales no han prosperado por la “falta de actuación de la Fiscalía General del Estado”.

Puntualizó que se generarán estrategias para lograr que las elecciones sean “robadas” desde la administración estatal.

Aseguró que la estrategia de los contrincantes es lograr percepciones, es decir, que los candidatos de oposición “no suben o no tienen propuestas”, tal y como sucede a nivel nacional.

Integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) locales y nacional señalaron que se prevé que haya una elección de Estado en Veracruz / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Te puede interesar: "Puras mentiras dicen": veracruzanos sin interés por primer debate presidencial

“Decenas de encuestadoras están a sus servicios que son pagadas y esta estrategia de que Claudia (Sheinbaum) ganó el debate es mentira, se trata de actos que son generados por la oposición. Es necesario modificar el formato del debate porque no se les da el tiempo suficiente para poder responder y presentar las propuestas que se tienen para el próximo sexenio. Es un formato obtuso y estrecho, los 30 segundos sólo le sirve a quien no va a los debates a decir no, pero no presenta propuestas, no tiene la intención de hacer un debate claro”, argumentó.

Aseguró que Xóchitl Gálvez Ruiz fue al debate a presentar propuestas y así continuará porque se busca evitar tener un gobierno “autocráticos de una sola persona, cuando la alternativa para lograr un gobierno de coalición”.