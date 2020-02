Carlos Salazar niega pase de charola de AMLO para rifa

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador les "pasara la charola" para obligarlos a comprar cachitos para la rifa del avión presidencial.

Explicó que los empresarios que asistieron no fueron en representación de alguna organización, y negó que se les obligará a cooperar, “había 150 personas y solo 75 cooperaron así de abierto fue, el que quiso lo hizo” y agregó que tampoco se les impuso una cantidad, “podías poner menos”.

Al preguntarle si ya tenía sus cachitos de la Lotería Nacional refirió: “yo no tengo boletos, pero si voy a comprar algunos porque me quiero sacar los 20 millones de pesos, ¿a poco ustedes no?”, cuestionó a los reporteros.

El líder empresarial dijo estar de acuerdo en mantener el anonimato de las personas que asistieron a la cena, pero comentó que se hubiera sido bueno hacer pública la reunión con los empresarios.

Recordó que estas convocatorias ya se habían hecho en el pasado y “siempre en lo oscurito y se les pedía dinero (...) aquí fue abierto, el que quiso lo hizo", dijo

"A mí no me pasaron la charola, yo no sentí que me pasaran la charola en lo más mínimo”, comentó.

Sobre la detención de Emilio Lozoya opinó que refleja el estado derecho que hay en el país y señaló que espera que será un juicio justo.