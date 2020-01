En 2019 hubo baja en empleos por falta de inversión: CCE

La creación de sólo 369 mil empleos en el 2019 se debió a la baja actividad económica y escasa inversión, consideró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE.

"Si me preguntaran por qué generamos pocos empleos en 2019, solamente 360 mil registrados ante el IMSS, la respuesta es, porque no hubo suficiente inversión".

El dirigente empresarial llamó a generar certidumbre a las inversiones, "las reglas no pueden ser cambiadas, cuando alguien toma decisiones de inversión es a largo plazo", afirmó.

Asimismo, dijo que México debe aumentar los niveles de inversión con respecto a PIB.

"El año pasado no llegamos al 21 % de inversión con respecto al PIB en donde un poco menos del 17.9 % fueron aportados por el sector privados y 2.9 % aportados por el sector publico".

Salazar Lomelín advirtió que de no movilizar la inversión publica y privada para llegar al 25 % en ésta relación de inversión respecto al PIB, para aumentar la ocupación laboral "no tendremos crecimiento y no podremos generar una mayor cantidad de empleos".