Quieres que tus notificaciones de WhatsApp lleguen con foto de perfil; van unos tips

Si recibes muchas notificaciones de WhatsApp y se te complica saber de quién son los mensajes que te llegan, en la aplicación de mensajería instantánea cuenta con una opción para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes ¡con la foto del perfil de contacto que tiene registrado! En instantes te decimos cómo puedes lograrlo.

Para lograr recibir tus notificaciones de WhatsApp con la foto de perfil del contacto que te la está enviando, lo primero que debes conocer son las llamadas “conversaciones prioritarias”, función que por el momento sólo la tienen actividad en el sistema operátivo Android, la puedes encontrar en los ajustes de WhatsApp.

¿Qué son las conversaciones prioritarias de WhatsApp?

Ya que lograste activar las “conversaciones prioritarias” de tu WhatsApp el sistema operativo que utilizas en tu celular, en esta caso Android, resaltará a los contactos que tiene marcados en la parte superior de tu lista de contactos, en ese momento podrás ver que tu contacto ya cuenta con la foto de su perfil en el ícono de notificaciones.

Cabe mencionar que ese tipo de notificaciones, al ser prioritarias para ti, no respetaran en caso que lo tengas el perfil en modo no molestar, ya que el sistema interpretar que esos mensajes son de suma importancia para ti, por lo que no respetarán el “no molestar”.

Tecnología WhatsApp 2023: ¿Cómo puedo saber si alguien agregó mi contacto?

WhatsApp 2023: Cómo puedo activar la función de conversación prioritaria

La primero que debes hacer para comenzar a utilizar la función de “conversación prioritaria” es tener en tu bandeja de entrada o en las notificaciones de tu teléfono celular una notificación, acto seguido mantienes pulsada dicha notificación y te saldrá un menú con varias opciones entre las que destaca seleccionar al contacto como “Prioridad” y luego darle clic en “Aplicar”.

Al lograr aplicar los cambios al contacto, dicha modificación la verás incluida en varias aplicaciones de mensajería además del WhatsApp, también se incluirá en Telegram y Facebook Messenger, ¡listo! Ahora ya podrás ver quien te escribe en las aplicaciones de mensajería, recuerda que debes tener activas las notificaciones.

WhatsApp 2023: Cómo puedo eliminar contacto de mi listo de conversación prioritaria

Si ya te aburriste o sientes que tener muchos contactos en las conversaciones prioritarias no es lo que buscas, puedes eliminar a los contactos que no quieres de esa lista, lo que tiene que hacer es nuevamente entrar a los ajustes de la aplicación le das a notificaciones y acto seguido le pones en conversaciones, ahí ya podrá eliminar o modificar tus contactos.

Ahora ya lo sabes, si tienes ganas de recibir notificaciones con la foto de perfil de WhatsApp de tus contactos, solo tienes que realizar los pasos que te presentamos, recuerda que las notificaciones son para que le des prioridad a tus contactos como la familia o amigos muy cercanos, para que sea más fácil identificarlos.