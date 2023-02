Susan Wojcicki, directora general de YouTube, deja la plataforma tras 25 años

La directora general de YouTube, Susan Wojcicki, dejará su cargo tras nueve años al frente de la mayor plataforma de vídeo en línea del mundo, anunció el jueves en un blog. Neal Mohan, jefe de Producto de YouTube, será el nuevo máximo responsable de la empresa.

Wojcicki, de 54 años, explicó que se centrará en "la familia, la salud y los proyectos personales que me apasionan".

La directiva, que antes era vicepresidenta sénior de Productos Publicitarios en Google, se convirtió en la máxima ejecutiva de YouTube en 2014. Ella supervisó la plataforma durante la transición fundamental de la web hacia las redes sociales, además de ser quién recibió todo el escrutinio por difundir información errónea, discursos de odio y otros contenidos dañinos.

Today, after nearly 25 years at @Google, I’m stepping back to start a new chapter. I'm inspired every day by creators around the world who bring people together on @YouTube. It's been an honor to have a front row seat to this incredible community. https://t.co/063sYalPzX — Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) February 16, 2023

"Con todo lo que estamos haciendo en Shorts, transmisión y suscripciones, junto con las promesas de la IA [inteligencia artificial], las oportunidades más emocionantes de YouTube están por venir, y Neal es la persona adecuada para guiarnos", escribió Wojcicki en una carta de despedida.

Agregó que a pesar de que dejaría su cargo, continuaría trabajando con algunos equipos de YouTube y brindará asesoramiento al CEO de Google, Sundar Pichai, ofreciendo "asesoramiento y orientación en Google y la cartera de empresas de Alphabet".

"Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos logrado", escribió Wojcicki. "Ha sido emocionante, significativo y absorbente".

Wojcicki fue una de las primeras empleadas de Google y lleva casi 25 años en la empresa matriz Alphabet Inc. Antes de Google, ella trabajó en Intel Corp y Bain & Company.