Así se despidió Paul McCartney de su amigo, el gran Charlie Watts

Paul McCartney grabó un emotivo video para despedirse del baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, quien falleció el día de hoy a los 80 años.

Ambos eran compañeros de una misma generación, al igual que Brian Jones, John Lennon o George Harrison, quienes fallecieron antes que él.

Leer más: Por esta razón Laura Bozzo fue vinculada a proceso

Gossip Fernanda Castillo estalla en contra de personas anti vacunas; esto dijo

El video que grabó el ex Beatle no sorprendió a los fanáticos, pues eran colegas y grandes amigos, y aunque eran integrantes de distintas bandas, ambos poseen un gran legado.

“Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que estaba así de enfermo”, expresó Paul desconcertado por la noticia, tras referirse al baterista como “un adorable muchacho”.

McCartney también afirmó que “Charlie era una roca y un baterista fantástico. Firme como una roca”. “Te amo Charlie. Siempre te amé. Eras un hermoso hombre”, concluyó con mucha emoción.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

Por otra parte, Ringo Starr, baterista de The Beatles, también dedicó unas palabras al difunto: “Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a extrañar hombre. Paz y amor a la familia. Ringo”, dijo Ringo.

Elton John también dio el último adiós a Watts:

“Un día muy triste. Charlie Watts fue el baterista definitivo. El más elegante de los hombres y un compañero tan brillante. Mi más sentido pésame a Shirley, Seraphina y Charlotte. Y, por supuesto, a los Rolling Stones”, se lee un tuit de John.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

El gran Charlie Watts, integrante de la icónica banda de los Rolling Stones desde 1963, falleció en una clínica de Londres, sitio en el cual había sido sometido a una operación, de la cual la familia no dio detalles.

El mundo perdió a una gran estrella del rock and roll, pero será recordado con sus canciones.