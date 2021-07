Bad Bunny y Gael García protagonizarán nuevo film; te contamos de qué se trata

Los fanáticos de Bad Bunny se llevaron una gran sorpresa al conocer que el cantante formará parte de una nueva película al lado de Gael García Bernal, un gran actor y director de cine mexicano.

García actualmente tiene 42 años y ha logrado tener fama internacional gracias a sus diversos papeles protagónicos que ha tenido en películas como "Amores perros", "Rudo y Cursi", "Diarios de motocicletas", entre otras.

Además, ha obtenido diversos premios: un Globo de Oro, Premio Ariel, etc.

En esta ocasión, el exitoso cantante de reggaetón, rap y otros géneros, compartirá pantalla con el gran Gael García.

¿De qué se tratará esta nueva película?

Hace apenas unas semanas se anunció el regreso de Gael a la pantalla grande, y lo hará con la película biográfica The Liberace, en la cual encarnará al famoso luchador exótico Cassandro.

Saúl Armendáriz, mejor conocido como Cassandro, de 50 años y 1.60 metros de altura, es un atleta que nació en El Paso, Texas, pero creció entre esa zona y Ciudad Juárez, en el lado mexicano.

Se desarrolló en el mundo de la lucha libre, sin embargo, sus inicios fueron difíciles, pues le costó trabajo asumirse como gay; recibía críticas y era discriminado constantemente.

En 1992 se convirtió en el primer luchador exótico que ganó el campeonato Mundial Ligero de la Asociación Universal de la Lucha, pero luego de ello recayó en el alcohol y las drogas.

En el 2005, tras desintoxicarse por completo, logró ganar el Campeonato Mundial de Peso Welter de la NWA.

En mayo, el luchador fue operado por un coágulo de sangre, y actualmente se encuentra en recuperación.

Esta película que narrará su vida, estaba programa para realizarse a finales del 2020, sin embargo, debido a la pandemia los planes se retrasaron.

Eternal Gratitude @TheBillyDixon #BUTCHVSGORE for Honoring my Trailblazing Career, best of luck to all lucha babies entering #CASSANDROCUP

We still have work to do but celebrate our Diversity 🦋🤼‍♀️💐🙏#liberaceofluchalibre #lgbtq #trailblazer #lgbtq https://t.co/tGF75QKJSj — Cassandro El Exotico Official 🍒 (@CassandroLucha) March 28, 2021

Cabe mencionar que, hace unas semanas se filtraron fotografías en las que aparece Gael caracterizado como la gran estrella del pancracio y al lado lo acompaña Bad Bunny.

Los fanáticos de estas dos grandes celebridades esperan con ansias verlos juntos en la pantalla grande.

Hasta el momento no hay una fecha de estreno confirmada, sin embargo, se espera tener nuevas noticias sobre este film pronto.