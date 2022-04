Barbra Streisand abrió camino a las mujeres, pero “no me siento leyenda”

“No me siento como una leyenda, me siento como un trabajo en proceso”, expresaba una Barbra Streisand de 50 años, cuando en 1992 fue reconocida con el Premio Leyenda, otorgado en la ceremonia del Grammy.

Hoy, esa pionera que marcó el camino en la industria para muchas más colegas, cumple 80 años y sigue siendo un referente dentro del cine, la música y el teatro.

En 1977 se convirtió en la primera mujer en obtener un Oscar como compositora, gracias al tema Evergreen, de la versión de 1976 de la cinta Nace una estrella.

“Ni siquiera en mis sueños más locos me hubiera imaginado ganar un Oscar por escribir una canción”, comentaba visiblemente incrédula, durante su discurso de aceptación en la ceremonia de aquel año.

Siete años más tarde, en 1984, se llevó el Globo de Oro como Mejor Directora por la cinta Yentl, donde además figuró como protagonista; y convirtiéndose en la tercera realizadora en ser nominada para un premio del Sindicato de Directores de América.

Durante la gala, declaró que “este premio es más importante para mí porque representa nuevas oportunidades para muchas mujeres talentosas, para que intenten hacer que sus sueños se vuelvan realidad, como yo lo hice”.

El largo camino a la gloria

Todo comenzó después de haber participado en un concurso de talentos cuando era niña. Su primera grabación la hizo con tan sólo 13 años de edad, y al poco tiempo llegó a Broadway con algunas producciones independientes, que forjaron en ella las tablas para su debut oficial el 20 de marzo de 1962, en el musical I can get it for you wholesale.

Con esa experiencia, se aventuró a iniciar formalmente una carrera como cantante, y en 1963 grabó su primer disco, titulado The Barbra Streisand album, el cual obtuvo tres Grammy, incluyendo Mejor Vocalista Femenina, convirtiéndose en la cantante más joven en triunfar en dicha categoría.

Durante su carrera musical ha vendido más de 200 millones de discos en el mundo, y ha encabezado la Billboard 200 con 11 álbumes, entre los que destacan People, Stoney end, The way we were, Songbird, y Back to Broadway.

Pero no sólo era la música la expresión artística que la llamaba. Desde joven deseaba ser actriz, aunque en esos años batallaba con aceptar su aspecto físico. En la preparatoria se consideraba a sí misma una desadaptada, aunque era una alumna ejemplar, tenía el cabello alocado y usaba labial morado.

Su forma de escapar de la realidad era escondiéndose en un cine que proyectaba películas con subtítulos, las cuales años más tarde se enteró que pertenecían a la filmografía del aclamado cineasta japonés Akira Kurosawa.

Fue ahí donde se despertó su pasión por actuar, e incluso en una entrevista otorgada a un medio estadounidense, expresó que cuando estudiaba acudía a dos clases de actuación diferentes, para aprender distintas técnicas.

Su llegada al séptimo arte se dio con una exitosa actuación en Chica rara (de 1968), donde dio vida a la comediante Fanny Brice. Ese rol le valió su primer Oscar, en la categoría de Mejor Actriz, y le abrió las puertas para protagonizar otros éxitos como Hello Dolly!, Nuestros años felices, Nuts, El príncipe de las mareas y El amor tiene dos caras, siendo estas dos últimas parte de sus proyectos como directora.

“Lo que amo de dirigir es el proceso de aprendizaje. La investigación, los detalles, el reto de cómo decir una historia. Cómo servir a los actores que han puesto su confianza en ti, cómo crear una atmósfera donde el actor se sienta libre y revele su verdad. Me atraen cosas que celebran la vida y la resiliencia del espíritu humano”, dijo al recibir el Premio Cecil B. Demille, durante la entrega de los Globos de Oro del 2000.

Actualmente Barbra continúa activa en la música, su más reciente lanzamiento fue el año pasado, con un recopilatorio titulado Release me 2. Sin embargo, según declaró en hace veinte años, ninguno de los logros ya enlistados vale tanto como haber acompañado la vida de su público a través de su trabajo.

“No importa cuántos premios ha recibido algo. Lo que importa es si resistió la prueba del tiempo, o si tocó la vida de las personas. Si puedes recordar dónde estabas la primera vez que escuchaste esa canción o viste esa película”, afirmó quien ya es parte de la memoria de miles de personas gracias a su música y sus películas.