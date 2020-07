Gael García Bernal dará vida a Cassandro El Exótico en cinta The Liberace of Lucha Libre

La historia de Saúl Armendáriz, mejor conocido como Cassandro, llegará a la pantalla grande con la película The liberace of lucha libre, donde Gael García será el actor que interprete al luchador mexicano.

De acuerdo con el portal Deadline, el filme abordaría la historia de Armendáriz, desde sus orígenes como un luchador homosexual en El Paso, Texas hasta su crecimiento como una figura internacional después de crear su personaje exótico Cassandro.

La película, según confirma el medio estadounidense, estaría dirigida por Roger Rosso Williams, nominado dos veces al premio Emmy y ganador del Premio de la Academia por su cortometraje Life, animated en 2017. El rodaje estaría programado para comenzar en México en noviembre próximo.

“Como realizador, mi propia experiencia de vida ha despertado mi pasión por contar historias inspiradoras de personas que se sienten extrañas y levantar la voz de gente que normalmente no vemos en pantalla. La historia de Cassandro, Saúl Armendáriz, fue una que siempre quise contar desde el momento en que lo conocí. Espero poder llevar su historia a un público amplio”, dijo el director a Deadline.

El guion para esta película fue realizado por el propio Roger Rosso Williams, junto al guionista mexicano Julián Herbert y el editor ganador del Emmy David Teague. La historia será producida por Julie Goldman (One child nation), Todd Black (The upside) y Ted Hope (The Laramie project).

The liberace of lucha libre se suma a la reciente contratación de Gael García para la próxima película de M. Night Shyamalan, una película de la que se desconocen detalles de su trama y rodaje, pero donde el mexicano fue confirmado hace unos días como uno de los protagonistas.

La vida de Saúl Armendáriz ya fue llevada al cine en el documental Cassandro, El Exótico, dirigido por la realizadora francesa Marie Losier y que fue estrenado en una función especial del Festival de Cannes, en el año 2018.

Según informa Deadline, los creativos de The liberace of lucha libre estarían en pláticas para adquirir la historia de Cassandro una vez que concluya el rodaje “pero ese acuerdo depende de varios factores”, explica.