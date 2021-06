Galilea Montijo ya tiene su propia boutique en Edomex

Galilea Montijo, la conductora del programa televisivo Hoy, acaba de hacer realidad uno de sus sueños más grandes: tener su propia boutique.

La famosa inauguró el día de ayer su primera tienda física de ropa en el Estado de México, la cual se llama Latin Gal.

Fueron varios los artistas que asistieron para acompañarla en este gran logro que había planeado y soñado desde hace tiempo.

Montijo afirmó que, si hubiera tenido la oportunidad y los ingresos necesarios, hubiera estudiado diseño de modas.

“Yo quería ser diseñadora de moda, era tan cara la carrera, que no había manera. Siempre quise ser diseñadora, de alguna manera estoy cumpliendo un sueño ”, expresó la conductora.

Además, dijo que cuando vivía en Guadalajara ella compraba su ropa en las pacas y posteriormente modificaba las prendas y les daba su toque personal.

“Yo compraba mi ropa en pacas, las pacas que llegan de Estados Unidos, a mí siempre me gustó la moda, me acuerdo perfecto, me iba al mercado de la 32, allá en Guadalajara y compraba mi ropa en pacas; siempre me ha gustado la ropa, y siempre la transformaba ”, dijo la tapatía.

La gran noticia sobre el nuevo negocio de la tapatía se dio a conocer en el programa Hoy y por el canal de Eden Dorantes.

Latin Gal es el nombre de la boutique, que ofrecerá ropa de calidad, única y en tendencia, con piezas sofisticadas y para todo tipo de cuerpo, según afirmó Galilea.

Algunos de los famosos que acompañaron a Gali en la inuaguración de su boutique fueron: Shanik Berman, Andrea Escalona, Latin Lover, Paul Stanley, Laura Bozzo, Papi Kunno, entre otros.

Cabe mencionar que, el negocio se encuentra en el centro comercial “Mundo E” ubicado en Nº 1007, Perif. Bulevar. Manuel Ávila Camacho, Hab Jardines de Santa Mónica, 54055 Tlalnepantla de Baz, Méx.