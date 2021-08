Netflix revela fecha de estreno de la tercera temporada de ‘You’; ve aquí el tráiler

La oscura serie de Netflix ‘You’ regresa a la plataforma de streaming para su tercera entrega, y por fin revelaron su fecha de estreno.

Joe, el atractivo joven sociópata y obsesivo está a punto de convertirse en papá, por lo tanto, esta nueva temporada girará en torno a ello.

Los fanáticos aún tienen muchas dudas por aclarar de la serie estadounidense que logró convertirse en una de las producciones favoritas y más exitosas de Netflix.

Muy pronto se resolverán todas esas incógnitas y conoceremos el futuro del peligroso amante de los libros, Joe Goldberg.

¿Cuando se estrena la tercera temporada de ‘You’?

Será el próximo 15 de octubre cuando ‘You 3’ esté disponible en Netflix, mientras tanto, dieron un pequeño adelanto de lo que se viene.

El spot promocional que reveló la fecha de estreno es un tanto perturbador, pues aparece Joe preparando un pastel con merengue blanco, mientras habla sobre lo emocionado que está por convertirse en papá.

"La historia de tu madre y la obsesión de tu abuela por referirse a ti como la reencarnación de Forty, no te determinará. No esperábamos un niño, mentiría si dijera que la idea de un mini yo no es emocionante y para nada desafiante", afirma.

El bebé de Joe y Quinn se llamará Henry, nombre elegido por su padre, quien hará todo para protegerlo, según sus propias palabras.

"Digamos que espero que hagas lo que digo, no lo que hago. Pero, por ti, puedo cambiar. Seré un hombre al que admires, un hombre que te enorgullezca, que sea tu papá", expresó Joe.

¿Qué pasó en la última temporada?

Al final de la segunda temporada, Joe y Love Quinn descubren que son más parecidos de lo que pensaban, pues ambos son obsesivos y ¡unos asesinos!

Juntos se mudan de casa, y en la última escena, se puede apreciar a Goldberg asomándose a ver a su nueva vecina: una joven muy atractiva, quien podría ser la nueva víctima de este psicópata.

Además, muchos fans se preguntan qué pasó con Ellie, la hermana pequeña de Delilah, quien fue secuestrada por Joe y tuvo un final muy desagradable a manos de Love.

Muy pronto todas esas dudas se resolverán…

