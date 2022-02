Ética y creatividad rigen el trabajo de Carlos López Estrada, cineasta mexicano nominado al Oscar

Desde 2019 el cineasta mexicano Carlos López Estrada forma parte de la empresa Walt Disney Animation Studios, en Los Ángeles, California; es ahora en este 2022 que recibe la nominación al Oscar por Mejor Película Animada por la cinta Raya y el último dragón, galardón que será entregado el próximo 27 de marzo.

Carla Estrada, productora de telenovelas y de la bioserie de Gloria Trevi para Televisa, en entrevista con El Sol de México, afirmó que desde muy temprana hora de este martes, habló con su hijo Carlos.

“Él no estaba viendo el programa del anuncio de los nominados al Oscar, alguien le llamó para avisarle, porque era muy temprano. Luego me marcó a mí, me dio sus primeras impresiones, platiqué con él. Me decía que estaba muy feliz, muy agradecido, contento.

“Estuvimos un muy buen rato platicando de cómo se sentía, me dijo que sentía raro, se sentía emocionado, pero raro. Le dije ‘bueno, disfrútalo’. La verdad, estoy muy orgullosa de él, porque se lo merece, es muy trabajador, muy creativo, muy talentoso”.

Tras destacar que es la primera vez que a su hijo lo nominan a un Oscar, la productora confesó que cuenta los días que faltan para la ceremonia. De la película Raya y el último dragón, afirmó que la disfrutó desde su estreno, “es un trabajo divino, igual que sus otras dos películas, lleva un mensaje muy positivo para los niños y sus padres como espectadores”.

Considera Carla Estrada que al igual que ella ha sido un ejemplo de trabajo para su hijo, y específicamente en el plano cinematográfico, “él ha visto trabajos de Guillermo del Toro, de Iñárritu y los Cuarón, considero que algo ha de aprender de cada uno de ellos. Mi hijo es la suma de toda esa experiencia, de todo ese aprendizaje y obviamente de su talento e inspiración”.

Carlos López Estrada ha sido un trabajador del audiovisual desde que contaba con 19 años y ahora a sus 33 años cosecha lo sembrado, “desde que estaba en la Universidad Champman, en California ya trabajaba, a los 24 años se ganó un Grammy Latino por el video de Jesse & Joy, y cada día su trabajo lo lleva a escalar más y más, Carlos es un hombre muy sencillo, muy sensible y tiene muy claro tanto la ética como la moral. Sus trabajos están basados en estos valores. Por eso se hace la diferencia entre el trabajo de él y de los demás, incluyendo Raya, porque es una historia de perdón, de amor, de comprensión, de tolerancia”.

Actualmente Carlos López Estrada continúa haciendo dos películas para Disney. Una en la que tiene más de dos años trabajando y otra que estará lista aproximadamente en un año, informó Carla Estrada.

Reynaldo López, productor de La parodia, El privilegio de mandar, La hora pico y en su momento del matutino Hoy, se congratula de los logros alcanzados por su hermano.

“Me siento súper orgulloso que Carlitos haya llegado a las ligas mayores de la industria del cine estadounidense. Estamos seguros que en esta su primera nominación, se ganará el Oscar y si no, ya lo ganará en otra nominación, es el sentir de la familia”.

El productor vio Raya y el último dragón, con su esposa e hijos, “si la apreciamos, es una película muy bonita, bien hecha, llena de valores, de colorido”, detalló

A manera de anécdota Reynaldo López, rememora que el realizador “desde los ocho años siempre traía su cámara de video haciendo historias a mi hijo Michel, quien es un año menor que él, lo grababa y lo grababa, siendo el protagonista de las historias que hacía”.

El productor comparte que son herederos del talento de sus padres y confía en que Carlos será para un digno representante del cine nacional dentro y fuera del país; “estoy seguro que sí, estoy completamente convencido, tiene la preparación, el talento, las ganas; pero sobre todo la creatividad”.