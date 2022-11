Pablo Alborán sigue siendo un niño a la hora de crear

Pablo Alborán pasa del estudio al escenario, y de ahí a seguir maquinando ideas para sus giras, todo ello con la finalidad de nunca dejar de ganar conocimientos nuevos, y alimentar su creatividad.

"Al día de hoy todo me inspira. Sigo siendo un niño por dentro, con curiosidad y ganas de estudiar constantemente, me apetece hacer cine, seguir colaborando con artistas con los que no tenga nada que ver, para aprender", señala en una charla exclusiva con El Sol de México, durante su visita a Ciudad de México.

El originario de Málaga, España, cuenta con 12 años de trayectoria, a lo largo de los cuales ha lanzado seis discos (más uno que viene en camino), y ha recibido tres nominaciones a los Latin Grammy.

Asimismo, en 2016 fue merecedor de un Premio Goya, por su tema Palmeras en la nieve, que formó parte de la banda sonora de la película del mismo nombre. Pese a todos estos logros, su constante trabajo le ha permitido mantener la sencillez, algo que en su opinión lo ha hecho crecer aún más como artista.

"En mi vida todo es normal, voy a mi casa, me gusta ver la televisión, cocinar, soy muy familiar. Me gustan mis amigos, tengo un círculo muy puro. Todo eso me inspira, la normalidad de ser un chico de 33 años, a mí eso me mantiene con los pies en la tierra".

Amplía sus horizontes

A la par de su labor como músico, se encuentra estudiando artes escénicas, pues desea algún día incursionar como actor en cine. "Me encantaría hacer algo completamente diferente a lo que la gente espera. Nada que tenga que ver conmigo".

El cantautor afirma que esta etapa le ha permitido mejorar también en su faceta como músico, pues ha adoptado muchas de las herramientas adquiridas por su contacto con el público al momento de ofrecer conciertos.

"Es muy bonito e interesante ver cómo todo está entremezclado, cómo aprendes de ti mismo, de lo que los demás ven de ti, y la imagen que crees proyectar, eso es interesante también para la música", señaló.

El español añadió que eso le ayudó en el proceso de planeación de su actual "Gira de teatros", cuya primera mitad se compone de temas acústicos interpretados y musicalizados por él mismo, y se presentó con gran éxito en Guadalajara y Ciudad de México el pasado fin de semana.

"A la hora de escribir y sentarte, sobre todo con este formato mucho más desnudo, con una guitarra y un piano al principio, me ha ayudado a relajarme mucho más y ser aún más yo, olvidarme inclusive del escenario. Estar solo con la gente como si estuviera en el salón de mi casa, me ha ayudado a ser más honesto con mi música".

Invoca a la suerte

El próximo 2 de diciembre presentará su sexto material discográfico, titulado La cuarta hoja, el cual se compone de 11 temas, incluyendo sus colaboraciones con María Becerra (Amigos) y Carín León (Viaje a ningún lado).

"Es un disco bastante positivo, es un disco alegre. El concepto general de las canciones es que al final no puede uno estar buscando un trébol de cuatro hojas, porque tú eres la cuarta hoja, tú eres la suerte y te la tienes que trabajar".

Respecto a la fotografía que compartió recientemente junto a la cantante mexicana Ángela Aguilar, explicó que fue tomada luego de su presentación en Guadalajara, y no descarta hacer algo con ella en un futuro. "Vino al concierto con su familia, me hizo una ilusión enorme, así que todo puede pasar", finalizó.