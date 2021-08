Por esta razón le negaron vacuna contra Covid-19 a Poncho de Nigris

El actor Poncho de Nigris dio a conocer mediante sus redes sociales que asistió a su cita de vacunación un día antes y el personal médico le negó la dosis contra Covid-19.

El día de ayer, Poncho viajó con sus hijos Alfonso e Ivanna a un centro de vacunación ubicado en el municipio San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con el objetivo de obtener la primera dosis de la vacuna.

Gossip Así fue el tierno reencuentro de Danna Paola y Alejandro Speitzer

Al llegar al sitio, el personal de salud le negó la inmunización porque su registro no coincidía con el día, además, se registró con otra dirección (la de su esposa).

El famoso grabó un live que publicó en su cuenta de Instagram en el cual narró todo lo sucedido.

“Me carga el payaso porque no me quisieron vacunar y porque voy a estar allá (...) porque no soy de San Nicolás, me registré con el domicilio de mi esposa. No me vacunaron. Me dijeron que el martes pero el martes no voy a estar por eso vine acá”, expresó el actor al salir de la fila de vacunación.

De Nigris no acudió en el día establecido debido a que viajará, y tenía la esperanza de recibir el inmunológico de Pfizer, sin embargo, no fue así.

El intérprete de ¿Put**** o qué?, reconoció que el personal médico solo estaba realizando su trabajo y respetando las reglas, pero afirmó enfadado que esperaba que entendieran su situación.

“Si me enfermo y me muero, no me quisieron vacunar, va a quedar grabado. Reglas son reglas pero pensé que me podrían echar la mano ya no voy a estar porque salgo de viaje, pero bueno”, dijo molesto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Poncho De Nigris 💎 (@ponchodenigris)

Cabe mencionar que, el originario de Monterrey afirmó que su experiencia fue muy mala, no solo por no haber sido inmunizado, si no que también dijo que recibió malos tratos por parte del personal.

Para finalizar su video, Poncho compara las campañas de vacunación de Estados Unidos y las de México, señalando que “Allá vacunan a todos”.

En su video, el actor recibió diversos comentarios, tanto a favor como en contra, pues el motivo por el cual no asistió a su primera cita (vacunación de entre 40 y 489 años), fue porque se encontraba de viaje, lo cual fue criticado por muchos usuarios, incluso el comediante Francisco Charles Rangel lo llamó “Lord no voy a estar”.