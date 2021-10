Premios Eliot: mantienen paso firme ante avance de plataformas

El próximo 21 de octubre se celebrará la séptima edición de los Premios Eliot, que reconocen a lo más destacado de la industria digital de habla hispana. En esta ocasión la ceremonia será conducida por Fede Vigevani y Paco de Miguel, y se espera rebasar la cifra de 4.4 millones de vistas que lograron en YouTube el año pasado.

Las categorías que se premiarán son Líder Digital del Año, Revelación del Año, How to, Comedia, Better U, Storyteller, Best Engager y Best for Like; así como los premios especiales Todos somos príncipes e Impacto positivo.

El Cofundador de Eliot Media, Diego Plaza, celebró que el auge del streaming que se dio en la cuarentena les haya permitido un crecimiento sin precedentes en su plataforma, y explicó que su estrategia para estar siempre al día es mantener una cercanía con sus seguidores.

"Algo clave, y no sólo para nosotros como premio, sino para quién está generando contenido en plataformas digitales, es escuchar a tus audiencias, realmente tener una comprensión para saber hacia dónde se están moviendo", comentó. "Tenemos el canal de YouTube de habla hispana más visto en el mundo (Eliot Channel MX), hoy tenemos cerca de 260 millones de vistas al mes, y tenemos más de 25 millones de usuarios únicos. Estamos totalmente conectados con la generación Z".

El ejecutivo precisó que su equipo de trabajo ha crecido a la par de la plataforma, para adecuarse al mercado actual y mantenerse al tanto de las tendencias diarias.

"Incrementar nuestra potencia de producción y de investigación de mercado, ha sido sumamente necesario, para responder con crecimientos y tener la capacidad instalada para atender esta demanda de contenido y de escucha. Ha sido fundamental mantenernos conectados con la industria digital, y tener estos lazos de comunicación con los grupos más importantes de management, con los creadores de contenido, las marcas y las agencias. Tienes que ser un jugador de la industria".

La séptima edición de los Premios Eliot se podrá disfrutar de forma gratuita en su canal de YouTube a partir de las 18:00 horas del 21 de octubre, con una transmisión de la yellow carpet, para dar inicio a la ceremonia a las 20:00 horas.