A los restaurantes no les roban dinero ni comida, sino tubería

Veracruz, Ver.- En lo que va del año dos establecimientos de comida han sido víctimas del robo de tubería en sus azoteas, denunció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC) en la zona conurbada, Santiago Martínez Dordella.

Luego de los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, donde se estableció que la percepción a nivel nacional bajó, pero que en Veracruz va al alza, el empresario opinó que, aunque se han tomado acciones por parte de las autoridades, se debe seguir trabajando.

Indicó que en lo que respecta al sector restaurantero dos socios reportaron el robo de cable en sus azoteas, situación que anteriormente nunca se había registrado.

La realidad es que pareciese que hay un incremento en la inseguridad, tenemos reportes de robos de tuberías en las azoteas, hemos tenido dos reportes y eso no lo habíamos visto en meses anteriores y no puedo decir que es una oleada de crímenes, pero lo cierto es que se debe trabajar más

Sin embargo, pese a los delitos dentro del sector, son pocas las denuncias que se presentan por lo que afirmó que como presidente de la CANIRAC estará incentivando a los socios para que presenten sus denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Veracruz para la investigación.

A lo mejor llegan en el chat, pero no hay una denuncia, como por ejemplo el robo de tubería no solo que lo denuncie en el chat de socio, si no que vaya y denuncie y las autoridades sepan qué tipo de delitos

Martínez Dordella aseveró que en conjunto con otras cámaras empresariales trabajaran en una agenda para presentarla a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para que sea considerada en las estrategias de seguridad a fin tener un panorama de donde se requiere reforzar las acciones en esta materia.