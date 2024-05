Necesaria la creación de asilos para integrantes de la comunidad LGBTQ+: activista

Veracruz, Ver.- Hace falta políticas públicas de apoyo a la comunidad LGTBQ+ para que tengan acceso a los servicios de salud, ya que la mayoría carece de seguridad social y enfrenta barreras para recibir atención médica adecuada, dice la presidenta de la Asociación por un Veracruz sin Discriminación, Flipy Morales de Franco.

“Hay mucho olvido en la seguridad social, yo tengo por cierto el caso de una persona de más de 70 años que no tiene familia, sus dos hijos lo abandonaron y él está muy vulnerable de salud y lo he platicado con mi gente que preocupante es cuando llegamos a la tercera edad. La mayoría no tenemos una familia y si nos enfermamos, es más difícil”, platica.

De igual manera dice que se requiere de la creación de asilos para la comunidad, pues no todos logran obtener una pensión ni cuentan con familia para que los cuiden al término de su etapa productiva.

¿Por qué es necesaria la creación de asilos para integrantes de la comunidad LGBTQ+?

“Hace falta muchísimo un asilo para la comunidad LGBTQ+, hay mucha gente que no tiene seguridad social que a la mejor no tuvimos la oportunidad de tener un empleo, donde nos pudieran dar esa oportunidad de tener seguro social y a veces no tenemos familia, entonces llegamos a una edad, nos enfermamos, no hay quien nos cuide. Tú sabes que para una persona adulta a veces se le complica porque todos tenemos actividades, imagina para alguien que no tiene familia ni recursos ni seguro social, es muy complicado”.

“Insisto en ese tema en que hace falta que exista aquí en Veracruz y en el estado asilos para la comunidad LGBTQ+, donde existan todas las atenciones porque también merecemos una vejez digna”.

Hace falta políticas públicas de apoyo a la comunidad LGTBQ+ para que tengan acceso a los servicios de salud | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

Falta de apoyo a la comunidad LGBTQ+ después de las campañas electorales

La activista condena que solo cuando hay campañas electorales sean tomados en cuenta, pero una vez pasando el proceso electoral no hay trabajo a favor de la comunidad.

Ejemplificó el caso de la actual legislatura local, donde existe un legislador perteneciente a la comunidad y a su parecer, solo utilizó la bandera, sin embargo la realidad es que todos los partidos han quedado a deber al sector.

La comunidad LGBTQ+ levantó la voz para exigir a los candidatos a diferentes puestos de elección popular que los incluyan en sus propuestas políticas públicas | Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

“He escuchado ciertos candidatos que mencionan la inclusión, pero yo creo que cada año, y que hay campañas siempre la mencionan, sin embargo, la realidad es otra. Ojalá que estos candidatos que ganen en realidad trabajen y que existan políticas públicas para la comunidad, porque yo hablo por el puerto de Veracruz y del estado y existe mucha necesidad”.

“Está gobernando un partido donde hay un diputado local que representa a la comunidad y pues para mi quedó mucho a deber, porque no ha hecho ningún trabajo inclusivo”.

En el marco de las próximas elecciones, la comunidad LGBTQ+ levantó la voz para exigir a los candidatos a diferentes puestos de elección popular que los incluyan en sus propuestas políticas públicas.

De acuerdo a la presidenta de la Asociación por un Veracruz sin Discriminación, la falta de políticas públicas para el sector lésbico-gay, ha generado situaciones de discriminación y exclusión, por lo que es imperativo que los candidatos se comprometan a trabajar en la creación y fortalecimiento de programas y servicios que atiendan las necesidades particulares de esta comunidad.