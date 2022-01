Acusa gobernador "uso faccioso" de página oficial del Senado

Xalapa, Ver.- La Comisión Especial para investigar casos de violaciones a derechos humanos en Veracruz y presunta división en la bancada de Morena en la Cámara Alta “no tiene ninguna validez y es ilegal”, asevera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Tras darse a conocer que 29 senadores de Morena se reunirán el próximo 28 de enero para analizar lo relativo a la creación de dicha Comisión, apoyó esta decisión que crea una “mancha” histórica en el Senado de la República.

“¿Cómo se pretende reconvenir a un estado por supuestas violaciones al Estado de derecho violando las leyes?”, cuestionó en conferencia de prensa, donde acusó un uso faccioso de la “página oficial” del Senado porque se publicó la comisión, sin que tenga fundamento legal.

Cuestionó además por qué no se crea una comisión para investigar a Tamaulipas y reiteró que la Comisión Especial para investigar a Veracruz no está legalmente conformada y no pasó por el Pleno.

Enfatizó que no es posible que se haya permitido que el portal haya publicado un acto ilegal de un órgano interno del Senado —la Junta de Coordinación Política—, dando por hecho que existe una comisión, cuando la Ley Orgánica es muy clara en su artículo 39.

Señaló que el grupo de senadores involucrados no pueden hacer más allá de lo que la ley les permite.

Se pronunció porque se atienda el comportamiento “ilegal y arbitrario” ante la violación que este grupo hizo hacia su propio reglamento y a la Ley Orgánica del Congreso.

“Un senador podrá decir lo que guste, es su derecho y no se le puede recriminar, lo protege la ley, pero lo que no puede hacer es actuar de manera ilegal y mucho menos violar las leyes que ellos protestaron cumplir y hacer cumplir”, expresó.