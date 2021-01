Adiós alegría; carnaval jarocho, a punto de ser cancelado

Veracruz, Ver.- No se descarta cancelar la realización del Carnaval de Veracruz 2021 tras el aumento de casos de Covid-19, dijo el presidente del comité organizador de la fiesta, Luis Antonio Pérez Fraga.

Mencionó que es indispensable que exista previamente una campaña de vacunación contra el Covid-19, para la población en general, sin embargo el avance es lento y por lo tanto las condiciones sanitarias hasta este momento no están dadas. “Todo dependerá de la circunstancia de salud que se viva".

"La determinación del alcalde Fernando Yunes fue que se pasara para verano pero obviamente él, al igual que el Ayuntamiento, estamos analizando la situación porque esto dependería que la gente estuviera vacunada. Es imposible un Carnaval sin chavos, que son la última parte de la vacunación y estamos esperando a ver qué pasa de aquí a entonces”, dijo el funcionario.

Citó como ejemplo la cancelación del Carnaval de Río de Janeiro, a pesar de haber iniciado la vacunación en Brasil, los organizadores consideran que el evento aún representa un riesgo para la población.

Reconoció el presidente de comité que de hacerse oficial la cancelación del Carnaval de Veracruz, representaría una severa afectación económica para muchos sectores, sin embargo, la prioridad de las autoridades municipales es proteger a la población de cualquier contagio.

“Sería una gran pérdida para toda la gente que hacen negocios en torno al carnaval, son miles de personas, nada más son más de 500 graderos, entre hombres y mujeres que se dedican a rentar gradas durante los carnavales, vendedores ambulantes, comida, también es un golpe muy grande para los hoteleros, porque tenemos llenos durante los fines de semana, pero al igual que todos los carnavales del mundo, estamos sufriendo esta pandemia", hizo ver.

Estimó que la pérdida económica sería de alrededor de 250 millones de pesos, que es lo que ingresa a través de todos los sectores. Los 50 millones de pesos que se destinan a la fiesta, dijo que se mantendrán hasta que la autoridad municipal determine lo contrario.

Hay que recordar que en 2020 el Carnaval de Veracruz sí se llevó a cabo, ya que se realizó a finales de febrero, sin embargo, las autoridades mencionaron que la edición del 2021, se aplazaría para verano debido al coronavirus, sin embargo, la vacunación avanza de manera lenta y por lo tanto se corre el riesgo de que sea el primer carnaval de la historia en cancelarse.

Y es que hay que recordar que a las fiestas asisten más de un millón de espectadores y de no acelerarse la aplicación de la vacuna anticovid no podrá permitirse dicha aglomeración de personas y por lo tanto no habría fiestas este año.

