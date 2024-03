Adulta mayor exige justicia tras ser arrollada en Xalapa; responsable fue liberado

María Teresa García Landero, una mujer de 65 años, que fue atropellada el pasado 19 de enero en la avenida Adolfo Ruiz Cortines, pidió a las autoridades hacer justicia en su caso.

¿Qué ocurrió con el responsable de su accidente?

En silla de ruedas y con el pie vendado dijo que el accidente le causó graves daños a su salud y el responsable, aunque denunciado y detenido ya fue liberado.

Además, señaló que la persona que la atropelló no se ha hecho responsable por el pago de los servicios de salud que para ella ya son insostenibles.

Al manifestarse en la plaza Lerdo y bloquear la avenida Juan de la Luz Enríquez, dijo que desde el accidente ella ha tenido que pagar todos sus gastos médicos y se acabó sus ahorros, sin que hasta el momento el responsable haya respondido.

“Quiero justicia porque quien me atropelló no ha hecho nada, los poquitos ahorros que tenía los gasté en medicamentos, en curaciones, un doctor me fue a curar porque creo que ya me iban a cortar mi pie que ya se estaba infectando, ya no tengo dinero”.

Acompañada de su hijo y el abogado, Carlos Navarrete Pérez expuso no sabe ni leer ni escribir y cuando presentó la denuncia contra el presunto responsable le hicieron firmar documentación pero desconoce qué decía y cerca de 10 días después el hombre recuperó su libertad.

“Salió en libertad. Le pedimos que se ponga la mano en el corazón porque causó un daño, un accidente y que responda”, dijo el abogado.

La adulta mayor dio a conocer que fue atropellada el pasado 19 de enero en la avenida Adolfo Ruiz Cortines | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

La mujer, que vive únicamente con su hijo, narró que necesita una bota ortopédica que cuesta 2 mil pesos y no tiene el recurso para adquirirla, además de un ultrasonido pero no tiene dinero para poder acudir a realizárselo.

Su abogado y su hijo afirmaron que la adulta mayor tuvo un preinfarto y vive con dolor, por lo que pidieron el apoyo e intervención de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y del gobierno estatal.

Quien desee apoyarla se puede comunicar al número 2284040145 con Adolfo García Landeros, hijo de María Teresa quien además dejó de trabajar para poder ayudar a su madre.