Víctima de violencia exige justicia durante bloqueo en el centro de Xalapa

Stephanie López y familiares bloquearon el centro de Xalapa para exigir que se dé celeridad a la denuncia que interpuso el pasado 25 de enero contra Pedro Arturo bajo la carpeta de investigación XAL/dxl/FEJUM/F8/86/2024 por tentativa de feminicidio.

¿Cómo ocurrió la agresión hacia la mujer?

La joven de 36 años, denuncia que presuntamente fue golpeada con un martillo por su concubino, quien es inspector federal de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, caso que sigue impune.

Además, señaló que teme que las amenazas que le hizo de quitarle la vida se cumplan por lo que pidió la intervención de las autoridades.

"Tengo miedo de que cumpla sus amenazas, amenazas de muerte que he recibido por parte de él, por parte de su mamá, quien dijo que si yo hacía algo contra su hijo, me iba a matar, me iba a matar a mi mamá, a mis hermanos, a mi cuñada, a quien estuviera conmigo".

Además de exigir justicia pidió recuperar a su hijo de 10 años pues expuso que lleva casi dos meses sin poder verlo y sin saber de él.

"Llevo 18 años siendo agredida, verbal, físicamente, económicamente. ¿Por qué? Porque él me obligó, me amenazó, él me controlaba, me controlaba mi celular, mis llamadas, mis salidas, me controlaba el dinero, me daba, aquí está, únicamente para la despensa. Si me vestía es porque él, su personalidad, como lo ven, aparentemente es muy pura, y decía, ¿cómo van a decir que la mamá de mi hijo esté en fachas? Únicamente te compró la ropa para que no dijera nada".

Subrayó que del 20 al 24 de enero estuvo siendo golpeada con un martillo en la cabeza, el cuerpo y el vientre, "me agredió diario, me amenazaba".

Acusó que pese a que la denuncia se puso en enero, no ha avanzado y sabe que él sigue laborando o por lo menos no ha sido detenido.

Su hermano Kevin López agregó que al enterarse de que se llevaría a cabo la conferencia de prensa la trataron de convencer para que no se presentara y acudiera a un operativo con la Fiscalía General del Estado.

"Pero sólo cuando se enteraron verdaderamente que iba a haber hoy una rueda de prensa fue que la mandaron a traer. Pero anteriormente no la habían requerido. Mi hermana fue anteriormente a hablar con la subprocuradora, la especializada en delitos sexuales, no la recibieron. Ayer intentaron comunicarse con ella y el día de hoy trataron de que a las 8 de la mañana estuviera en la fiscalía. Sólo así responde la justicia", agregó.