Afirma médico que Covid no es impedimento para amamantar

Córdoba, Ver.- En la ciudad de Córdoba se han registrado dos menores de edad con sospechas de coronavirus, uno de ellos un recién nacido, el cual en la segunda prueba resultó negativos, dio a conocer el médico Augusto Rafael Aguilera, médico pediatra neonatólogo del Hospital General de Zona No. 8 del IMSS, quien afirmó que la leche materna es aliada contra el virus en los bebés; incluso señaló que hasta el momento no se ha comprobado la transmisión del virus por medio de la lactancia, por el contrario, son los nutrientes que aporta al bebé los que podrán ayudar a que el menor tenga una defensa contra éste y todos los virus.

Local Embarazadas con estrés, afectan desarrollo de bebés

Ante la desinformación que existe actualmente por la llegada del coronavirus son los menores de edad uno de los sectores más vulnerables y de preocupación, no obstante, pese a que apenas se están conociendo los pros y contras de la enfermedad no existen hasta el momento datos que expliquen que la leche materna sea un peligro contra los menores en edad lactante, indicó.

Entre los beneficios que el neonatólogo pediatra explica sobre la leche materna están: Los bebés que son alimentados por leche materna tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades relacionadas con síntomas respiratorios.

Tiene nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasa que protegen al bebé.

El amamantar al bebé es una acción que libera hormonas que calman y liberan a la madre de estrés y ansiedad, algo que en el confinamiento suele afectar mucho a la población.

En caso que la madre se encuentre contagiada de Covid-19 en un cuadro crítico se debe evitar la lactancia por un posible contagio por contaminación, explicó el doctor Aguilera.

“Si la mamá está grave sí debemos de suspender y aislar al bebé porque podría haber un riesgo de contaminación si no hay medidas de protección como el lavado de manos, uso de cubreboca o hasta el hecho del aseo de la zona del pecho”, indicó el especialista.

De lo contrario, si el caso es moderado a leve los dos se pueden aislar con medidas de protección y la madre se extraería la leche sin ningún problema para poder continuar con la dotación de leche materna al menor de edad.

Local En zonas rurales de Veracruz los contagios de coronavirus se dan en velorios

La posibilidad de contagio de un bebé por medio de la placenta es un tema que aún no se tiene confirmado y está en proceso de investigación, sin embargo, el médico especialista mencionó que en la región no se ha comprobado que la transmisión vertical o por medio de la placenta sea totalmente un hecho, no obstante, se podría tratar más bien de contaminación al momento del parto de estar la madre contagiada por el SARSCoV-2.

Entre los síntomas de sospecha en menores de edad se deben tener en cuenta la fiebre, tos o insuficiencia respiratoria; en estos casos se debe llevar de inmediato al hospital para la atención del pequeño, que si cuenta con alguna patología podría agravar, no obstante, pese a todo las consultas en medicina familiar han disminuido notablemente. “La tasa de consultas de urgencias ha bajado, puede ser el miedo por el hecho de que no quieren ir al hospital por el contagio o puede ser que los padres ya están tomando su papel de cuidar y estar al pendiente de los menores”, explicó.

En torno al cuidado de bebés prematuros menciona que son una población de riesgo que se debe tener en especial cuidado, teniendo la cartilla de vacunación al corriente, no sacarlos de casa a lugares concurridos y principalmente la lactancia materna para evitar un contagio.