Ahued busca reparar baches en el tramo de Lázaro Cárdenas hacia Emiliano Zapata; necesario otorgamiento de la SCT

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que están tramitando ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el otorgamiento del tramo de la avenida Lázaro Cárdenas que va desde El Olmo hasta los límites con el municipio de Emiliano Zapata, para poder reparar los baches

De acuerdo con el edil, de invertir recursos para la pavimentación de esa parte de la vialidad, podría considerarse como desvío de recursos por lo que se requiere del aval de la dependencia federal.

"En Lázaro Cárdenas estamos pidiendo que nos dé la SCT el punto cero que es de Xalapa hasta la colindancia con Emiliano Zapata; los recursos que invirtamos de mantenimiento y de pavimento desde El Olmo hacia allá se nos constituye como desvío de recursos, necesitamos recibir esa parte", dijo

Remarcó que es importante que se les otorgue ese tramo por parte de la SCT para que el ayuntamiento pueda invertir en obra pública y no tengan el riesgo de una observación.

"Así es la administración pública, yo creo que pronto ya queda ese convenio para que nos otorguen esa parte y tengamos oportunidad de invertir los recursos en reparaciones".

Respecto a la carretera rumbo a El Castillo, que también presenta problemas con los baches, particularmente a la altura de Lomas de Casa Blanca, Ahued Bardahuil refirió que ese tramo tampoco está a cargo del la administración municipal, por lo cual no han podido intervenir para taparlos.

"En esa ya me hicieron un levantamiento, pero fíjese que no nos corresponde, tenemos que hacer un acuerdo para que se pueda invertir el recurso y no etiquete como desvío de recursos, curiosamente no está a cargo nuestro la avenida, está hasta donde llega el pavimento", abundó.

Expuso que su gobierno está en la disposición de pavimentar esa vialidad que también comunica a la ciudad con otros municipios como Actopan o Alto Lucero, aunque insistió en que primero deben realizar el convenio respectivo con las autoridades.

"Para que nos autoricen poder otorgar recursos y no sean mañana de alguna manera observados porque lo hicimos", insistió.