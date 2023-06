Carnaval canino ya tiene reina y albergue para animales será beneficiado

Veracruz, Ver.- Makarena se coronó como la reina del Carnaval canino 2023 con una aportación de más de 700 kilos de alimentos para el albergue “la Roca”, en un esfuerzo de sus cuidadores Prospero Armando Manzo Martínez y Víctor Alfonso Domínguez Acevedo quienes querían ver a su chihuahua cabeza de venado como la soberana canina.

En entrevista para Diario de Xalapa, Próspero Armando Manzo relata que desde el año pasado inscribieron a Makarena para participar en este festival que busca recolectar comida para los perros que han sido rescatados por el albergue que preside la señora Norma Cortina Pérez.

En la edición del año pasado, la perrita quedó en segundo lugar, coronada como princesa I, por lo que en esta ocasión con el distintivo azul fueron por la revancha.

“Fue nuestro segundo año participando, el año pasado quedó como princesa y ya este año le tocó la corona, como dicen venimos por la revancha y lo logramos, no nos quedamos con la espinita”, expresa.

¿Cuánto alimento fue recaudado?

Afirma que a través de mucho trabajo se lograron recolectar 744 kilos 500 gramos de alimento que serán entregados al albergue antes mencionado.

“Buscamos donadores para obtener las croquetas, tenemos amistades que nos echaron la mano porque aquí no gana el dinero, lo que gana es quien junte más croquetas porque la causa es entregar a la perrera”, refiere.

Manzo Martínez recuerda que Makarena llegó a su hogar hace cuatro años a través de una adopción, luego de haber sido rescatada de la calle junto con otra chihuahua.

Desde el año pasado inscribieron a Makarena para participar en este festival que busca recolectar comida para los perros que han sido rescatados/Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Aunque no tienen registros oficiales, estiman que la perra pudiera tener entre siete a ocho años y aunque esta joven, fue esterilizada.

En casa, comenta que tiene tres perras, todas de la raza chihuahua; Canela de más de 13 años, Makarena y Estrellita que es la más pequeña.

“En casa tenemos dos chihuahuas más, me preguntan que ¿por qué? no inscribí a Canela y yo les explico que es una perrita muy mayor, de temperamento voluble porque aunque se deja acariciar por su edad llega un momento en que ya no está quieta y la más pequeña aún no está adaptada a tanta gente”, añade.

Desde el año pasado inscribieron a Makarena para participar en este festival que busca recolectar comida para los perros que han sido rescatados/Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Por los cambios en las fechas del Carnaval, el festival canino también se modificó por lo que se lanzó la convocatoria para su inscripción en los meses de enero y febrero mientras que en abril se cerró.

Los interesados tuvieron más de mes y medio para recolectar el alimento, el cual es donado al albergue ubicado en la avenida 20 de Noviembre entre Abasolo y Cañonero Tampico.