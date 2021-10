Alertan: crecen ideas suicidas en niñas

Xalapa, Ver.- Durante la pandemia por Covid-19 ha crecido la violencia digital y las ideaciones suicidas en niñas revela la coordinadora de la Línea Violeta del Instituto Municipal de las Mujeres, Alina Dolores García González.

Ante esto llama a las familias a poner atención en la salud mental de sus integrantes dado que la depresión no nada más se representa con el llanto o con la inactividad de una persona, “puede haber una persona que sonría y esté feliz, pero probablemente haya alguna situación que lo esté afectando y no lo externe”.

Señala que la adolescencia es una etapa difícil y se debe poner atención a detalles como cuando las menores se empiezan a retraer, a estar aisladas, empiecen a regalar cosas de sus pertenencias personales y llegan a considerar que nadie las entiende.

Refiere que a la semana llegan a recibir entre tres a cinco llamadas de menores de 14 a 17 años de edad que atraviesan por una situación así.

Explica que, aunque la demanda de asesoría de niñas es menos, cuando se comunican es también para pedir asesoría psicológica por vivir violencia familiar; no por ser víctimas directas, sino porque son sus madres las que viven agresiones por parte de sus padres.

"Muchas veces marcan para solicitar apoyo para sus mamás, no tanto porque ellas se vean afectadas directamente".

Además, señala que desde el inicio de la pandemia han notado un incremento en la violencia digital "por el mismo encierro".

Explica que por su edad son vulnerables a ser engañadas o a la transferencia de archivos digitales como fotos o videos, muchos de índole sexual por confiar en personas que consideran las valoran, quieren y respetan.

“Pero posterior cambia la situación porque si estamos hablando de que la otra persona es un conocido de ellas, al que se podría llamar su novio, si se pelean, si hay una cuestión de que ya no somos novios entonces esta persona empieza a amenazar que va a empezar a compartir sus imágenes o videos con amigos o bien lo hace en redes sociales o las publica en alguna cuenta falsa en Facebook, etcétera”.

Otros casos son que las menores empiecen a conocer a gente en las redes sociales, ganan su confianza y después las quieren extorsionar con que “si tu no me mandas más video o imágenes, voy a publicar todo lo que me has enviado, esto ha incrementado y es lamentable porque la mayoría de esta situación en lo que va de este año y meses han sido menores de entre 14 y 17 años”.

Considera que estas son situaciones en las que se debe prestar atención sobre cómo son las interacciones en redes sociales, y no exponerse. Refiere que en el Instituto Municipal de las Mujeres se tiene un área de difusión donde se les brinda de manera reiterada el apoyo que pueden encontrar en Línea de Violeta Xalapa, las asesorías y la vinculación con el área de policía científica del Centro Estatal de Control, Comunicación, Comando y Cómputo (C4) para iniciar la investigación de cuentas que están vulnerando su seguridad, sin perder de vista que es necesaria la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para apoyarlas de mejor forma.