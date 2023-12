¡Uno más! Renuncia Alfredo Niño a la dirigencia municipal del PRI

Alfredo Niño Flores renunció hoy como dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI de Xalapa; la noticia la dio a conocer él mismo a través de redes sociales.

De acuerdo con el oficio que le dirigió al dirigente estatal del tricolor, Adolfo Ramírez Arana, su renuncia es irrevocable y se debe, según él, a que el PRI ya no representa los ideales y principios que lo motivaron a unirse a sus filas.

Local Anilú Ingram se declara diputada independiente en el Congreso local

La renuncia del ahora exdirigente municipal del PRI se da a seis meses de las elecciones del 2024.

Alfredo Niño Flores ejerció en el cargo como dirigente municipal priista durante los últimos dos años.

Además, también solicitó ser retirado del padrón de militantes priistas y aunque dijo que no se trata de una decisión precipitada, abundó que "tampoco ha sido una decisión fácil".

¿Quiénes más han renunciado al PRI?

La actual dirigencia estatal del partido, ha estado marcada por la salida constante de líderes que han sido fundamentales para ganar elecciones.

De manera reciente, también renunció al PRI la diputada local Anilú Ingram Vallines, ahora legisladora independiente.

Además de su dedicación política, Alfredo Niño Flores es empresario en el sector de la construcción y miembro activo de la Coparmex.

Hoy presente a la dirigencia Estatal del PRI en Veracruz mi renuncia como Presidente del Comité Municipal y Consejero Político Nacional



El PRI ya no representa los ideales y principios que me motivaron a unirme a sus filas desde muy joven.



Aquí mi carta de renuncia: pic.twitter.com/UTlKdheicm — Alfredo Niño Flores. (@ALFREDNF) December 22, 2023

"Hoy renuncio al PRI, pero no renuncio a mis convicciones, a mis valores, a mis ideales. Hoy renuncio al PRI, pero no renuncio a mi compromiso con la democracia, con la justicia, con el bien común. Hoy renuncio al PRI, pero no renuncio a mi vocación de servicio, al amor por mi país, a mi esperanza por un futuro mejor", sostuvo en su renuncia.