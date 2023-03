Con alianza, van por elecciones del 2024 en Veracruz

Previo a la consolidación de la alianza entre los partidos políticos PAN, PRI y PRD en Veracruz, los dirigentes del tricolor, Marlon Ramírez Marín, y del Sol Azteca, Sergio Cadena Martínez, consideraron que la elección del candidato que los represente en la elección 2024 debe ser a través de encuesta.

En entrevista, los dos líderes políticos señalaron que en la pasada elección quedó claro que imponer un candidato no da resultados, ya que puede existir un malestar ciudadano y eso se reflejará en las urnas.

¿Cómo planean ganar las elecciones de 2024?

El dirigente del PRD, Sergio Cadena Martínez señaló que para ganarle a Morena es necesario hacer una gran alianza electoral de frente con los ciudadanos, a fin de que sean ellos quienes elijan al candidato a gobernador.

Local Yazmín Zepeda y Manuel Barajas destacan para ser consejeros del INE

“Que ellos ayuden a elegir a los candidatos, mujer u hombre, pero que sea el mejor posicionado para ganarle al candidato del gobierno del Estado, el PAN tiene figuras importantes, el PRI también las tiene, y el PRD también las tiene”, expuso.

Adelantó que una vez que se sienten a negociar las condiciones de la alianza, es necesario que cada partido presente sus cartas fuertes, para luego, a través de una encuesta, se pueda analizar a la persona que está mejor posicionada.

“Y si algún partido, el que sea, tiene un candidato mejor posicionado con sus estructuras y todo, el PRD no tendrá problemas en apoyar, nosotros no estamos cerrados”, dijo.

Manifestó que a cambio pedirán que les respeten los Distritos Electorales donde tienen presencia.

Por su parte, el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín comentó que, si bien aún no se han sentado a ver las condiciones de la coalición, tiene claro que es el mecanismo idóneo para ganarle a Morena y ganar la gubernatura.

Te puede interesar: Previo a elecciones, Morena pide verificar que candidatos no estén ligados al crimen

El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín comentó que una coalición es el mecanismo idóneo para ganarle a Morena y ganar la gubernatura | Foto Ilustrativa: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Manifestó que es necesario que la propia alianza encuentre un mecanismo para presentar a la sociedad un proyecto de gobierno, para mejorar las condiciones económicas, sociales y de seguridad de Veracruz.

“Yo me detengo primero en por qué una alianza opositora podría ser mejor opción para Veracruz, cómo logramos quién encabece esa alianza me parece adecuado lo que plantea el presidente del PRD (una encuesta). No solamente es la titularidad del ejecutivo, es la presidencia, las diputaciones federales, el senado, y las locales”, expresó.

Entonces, dijo, se tiene que presentar un gran paquete de perfiles, hombres y mujeres, que planteen el por qué y el cómo una alianza podría ser una mejor opción para los veracruzanos.