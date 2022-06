En Veracruz, hay cambios evidentes tras la llegada de la Fiscal Verónica Giadáns: AMLO

Veracruz, Ver.- El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el estado de Veracruz hay cambios evidentes tras la llegada de la Fiscala Verónica Hernández Giadáns.

Luego de que fuera cuestionado por medios de comunicación sobre presuntos narcopolíticos y presuntos narcofiscales durante la mañanera, el ejecutivo estatal reconoce que aunque sigue habiendo asociación delictuosa en algunos estados del país, pero asegura que cada vez es menos, porque en su gobierno no se tolera la impunidad.

¿Qué dijo AMLO respecto al anterior fiscal?

Dijo desconocer si el anterior Fiscal Jorge W. O. tenía nexos con la delincuencia organizada sin embargo reitera en Veracruz los delitos han disminuido con la llegada de las nuevas autoridades.

“En el gobierno federal es cero impunidad y cada vez es más evidente de cuando hay corrupción y hay impunidad en autoridades locales, esto se manifiesta cuando no hay resultados en una Fiscalía estatal, cuando en vez de disminuir los delitos aumentan y el ejemplo es muy bueno, lo de Veracruz cambio el Fiscal, yo no se si tenía vínculos con la delincuencia pero es evidente probable demostrarle que a partir del cambio mejoraron las cosas, no quiere decir que no haya violencia pero si fue notable en cambio”, reiteró.

López Obrador comentó que pedirá al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero que este jueves se presente en la mañanera este jueves para ampliar en el tema referente a los presuntos narcofiscales.

“Vamos a esperar a que mañana venga Alejandro para hablar acerca de los planteado”, agrega.

¿Qué sucedió con el anterior Fiscal de Veracruz Jorge W. O.?

Cabe recordar que Jorge W. O. es un abogado que se desempeñó como Fiscal de Veracruz durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y concluyó su gestión el 3 de septiembre del 2019.

Actualmente, se encuentra como prófugo de la justicia y cuenta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad.