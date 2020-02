Analiza la SEV descontar el día a maestras que se unan a #UnDíaSinNosotras

Veracruz, Ver.- El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, indicó que se está analizando descontar el día para las maestras que se unan a la protesta del 9 de marzo #UnDíaSinNosotras

Reconoció que la mayoría de los docentes en el estado, son maestras por lo que estarán atentos a la postura que tome el gobernador, Cuitláhuac García para analizar el tema de los descuentos.

Local Comisión de Igualdad de Género se suma a movimiento del 9 de marzo





Tendremos que analizar el tema de los descuentos, no sé, no les puedo decir hasta el momento, si me dan la oportunidad mando un comunicado

Entrevistado previo al evento “Activa tu corazón”, detalló que tras el paso del frente frío número 41, 63 escuelas resultaron dañadas en por lo menos 25 municipios por lo que mandaran el informe al Fonden para la declaratoria de emergencia.

Por otra parte el encargado de la educación de los veracruzanos mencionó que luego de que se detectó el primer caso de coronavirus en México, se estará dando seguimiento a los protocolos de seguridad que marque la Secretaría de Seguridad del gobierno federal.

Mientras tanto se deberán acatar las recomendaciones que se han hecho, que es no saludar de beso ni de mano.