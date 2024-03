Ante clima de violencia se debe buscar la paz: Arzobispo de Xalapa

Xalapa, Ver.- Al señalar que lograr la paz en el estado y el país es complicado ante el clima de violencia que se vive, el arzobispo de Xalapa, Jorge Carlos Patrón Wong, pidió a la población realizar acciones que permitan generar un clima seguro y de amor al prójimo.

En la homilía dominical, durante la misa de Pascua, con la cual concluye la Semana Santa, recordó a los feligreses que este periodo católico es de reflexión, arrepentimiento y de fiesta.

Te puede interesar: Arzobispo de Xalapa pide a católicos ser solidarios y hacer el bien

Ate ello, manifestó que se requiere mantener la paz en todos los espacios posibles, ya que se trata de un acto indispensable para conservar la civilidad.

Mencionó que existen ambientes muy violentos, así como personas que buscan generar discordia y odio entre las personas.

Local

“Necesitamos tener paz en nuestros corazones, en nuestras familias, en el estado, el país, la paz la estamos viviendo en medio de ambientes muy violentos, esta paz se construye caminando y recorriendo caminos de violencia, aplicando la amistad con nuestros hermanos, este camino se debe recorrer en medio de circunstancias públicas y privadas, luchamos en espacios donde hay odio, pero así recorremos en medio de personas y lugares que sólo polarizan y generan enemistad”, dijo.

Al respecto, destacó que las personas que han dedicado su vida a Dios buscan lograr que las personas vayan “por el camino del bien”.

“El pueblo de Dios está caminando bajo un proyecto de paz que se quiere lograr, las religiosas, los sacerdotes y todas las personas dedicadas a la vida religiosa llevamos un mensaje de paz porque sabemos que ello se requiere en estos momentos”, comentó.

Recordó que este día es de fiesta para la Iglesia católica, ya que después de vivir la muerte del hijo de Dios se reconoce que con su resurrección ha logrado la vida eterna para los que creen en él.

Te puede interesar: Arzobispo preside Cena del Señor este Jueves Santo; realiza el lavatorio de pies

“No hay alcoholismo en la fiesta cristiana, no se usan drogas, ni placeres que no son de Dios, todo lo que nos aparta de Dios no puede ser motivo de nuestra fiesta, en el mundo todas las fiestas son de excesos y apariencias, se gasta lo que no se tiene para aparentar, para dar a conocer que se es mejor que el otro, pero este tipo de fiestas no son cristianas porque nosotros sólo buscamos dar gracias al Señor por nuestra vida y todo lo que diariamente se tiene”, expresó.

¿Cuál fue el mensaje de la Arquidiócesis de Xalapa?

Desde la Arquidiócesis de Xalapa, su vocero Juan Beristaín de los Santos mencionó que este domingo se brinda una oportunidad para reflexionar sobre los pasos que se dan hacia la indiferencia de los problemas que se viven.

“La vida nueva entregada por Cristo debe ser el gota a gota que perfora la conciencia personal y colectiva, embotándola hasta el punto devolverla incapaz de reaccionar ante la mentira sistemática, ante la injusticia de un programa para una élite privilegiada y ante tantas promesas ilusorias y sin posibilidad de cumplirse jamás”, expuso.

Mencionó que la vida de Cristo debe servir para que todas las personas hagan una reflexión hacia la vida que tienen y las decisiones que pueden tomar en diferentes ámbitos.

“La vida nueva de Cristo resucitado es la que despierta la insensibilidad personal, para que nuestra conciencia sea una voz sonora y distinguible en favor de una cultura y educación democrática que hace de nuestra sociedad una comunidad libre y llena de oportunidad”, mencionó en el comunicado dominical.

“La resurrección es un don que Dios otorga a toda persona por la fe en Cristo y la lleva a la esfera de la comunión total, del amor y a la feliz condición de una vida plena en la gloria de Dios, esta consiste en que el hombre tenga vida plena y la vida de éste radica en el gozo permanente de la gloria de Dios. La adoración a Dios y el culto en espíritu y verdad le dan a la persona la posibilidad de reconocer la grandeza de su dignidad y la altura sublime de su vocación para buscar proyectos de desarrollo integral”, agregó.