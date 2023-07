Artesanos del malecón de Veracruz piden a CFE renovar transformadores

Veracruz, Ver.- Artesanos del malecón de Veracruz urgieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a que instale o renueve transformadores de mayor capacidad en esa zona para acabar con los apagones en esa zona.

Esto luego de que ayer domingo se quedaran nuevamente sin energía eléctrica hasta por 12 horas.

Al respecto, el presidente de la Unión de Auténticos Artesanos Fundadores del Malecón, Ángel Hernández Ramos explica que en esta ocasión las ventas no se vieron afectadas, porque el corte se registró durante la madrugada y mañana del domingo y por fortuna personal de la paraestatal acudió sobre el mismo día a restablecerles el servicio.

Local Torre Centro, el edificio más alto de la ciudad de Veracruz y el más polémico

¿Cómo han afectado los últimos apagones a los artesanos del malecón de Veracruz?

Sin embargo, refirió que recién inicio la temporada vacacional y apagones como los que han se han registrado les afecta, porque la gente no ingresa a los locales, porque están obscuros.

El comerciante reprocha que la CFE conozca el origen del problema y no haga por solucionar la situación de manera definitiva.

"Lo que me llama mucho la atención es que ellos ya detectaron cuál es el problema, ellos saben que el problema es que los transformadores no se dan abasto, y es lógico, en esta zona si ustedes observan, tenemos cuatro hoteles, tres de regular tamaño, entonces imagínese el consumo de los locales más el consumo de las habitaciones porque todos tienen clima, y todo lo que representa un periodo vacacional en consumo de energía. Si ya saben cuál es el problema, no se han avocado a cambiar los transformadores", dijo.

Hernández Ramos asegura que cambiando el transformador que se ubica en el Parque Obregón se resolvería el problema.

Insiste que la falta de luz les afecta porque inhibe la intención de los visitantes de comprar algún suvenir.

Leer más: Municipios carecen de programas para retiro de cables en desuso

Artesanos reprochan que la CFE conozca el origen del problema y no haga por solucionar la situación de manera definitiva | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Explica que cuando hay luz del día, no hay problema porque se vende de manera normal, pero cuando cae la tarde-noche, prácticamente tienen que cerrar los locales.