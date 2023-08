Artículo 19 señala a gobernador por actos de intimidación contra mujeres periodistas

Desde la organización Artículo 19 se pidió al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez erradicar cualquier tipo de práctica que violente a las periodistas para asegurar espacios libres y óptimos para el ejercicio de su labor.

Al publicar el texto: “Gobernador de Veracruz comete actos de hostigamiento e intimidación en contra de mujeres periodistas”, la organización detalló que, desde el inicio de su administración, el funcionario ha implementado una serie de prácticas para bloquear y desacreditar el trabajo periodístico del gremio en la entidad, particularmente en contra de mujeres periodistas que abordan temas relacionados a derechos humanos de las mujeres, violencia de género, corrupción y política.

¿Por qué Artículo 19 señala a Cuitláhuac García Jiménez de ejercer intimidación a periodistas?

“Lo anterior, con connotaciones sexistas y machistas que vulneran de forma diferenciada a las comunicadoras de dicha entidad”, expone la organización.

En el texto se señala que en entrevista con Artículo 19, seis periodistas de Veracruz dieron testimonio de los actos en su contra.

“La gestión de Cuitláhuac Jiménez se ha caracterizado por señalar al gremio periodístico independiente y crítico de la entidad de querer ocultar la corrupción de gobiernos anteriores, pero si bien esta es una práctica generalizada, la forma en cómo se dirige y confronta a las periodistas es reflejo de la perpetuación del sistema de relaciones de poder que vulnera los derechos humanos de las mujeres, las coloca en una situación de desventaja ante sus colegas hombres y fomenta estereotipos de género”, se refiere.

Asimismo, se expone que tanto el gobernador como otros funcionarios públicos han replicado dichas prácticas, cuestionando a las periodistas por el contenido de sus notas tratando de dictarles línea editorial enfrente de otros reporteros durante las conferencias, exhibiéndolas no sólo ante sus colegas, sino ante la sociedad, pues éstas se transmiten por redes sociales.

“Las estigmatizan no sólo por su labor sino por su condición de mujeres al señalarlas de aferradas y provocadoras y al hacer comentarios misóginos que no reproducen con los periodistas hombres”, detalla.

Se expone que los continuos ataques contra ellas han desembocado en diversas afectaciones para la estabilidad psicológica y emocional de las periodistas; así como para el libre y óptimo ejercicio de su labor.

Expone que tanto el gobernador como otros funcionarios públicos han replicado dichas prácticas, cuestionando a las periodistas por el contenido de sus notas

“Tras este tipo de agresiones, algunas se han visto obligadas a no asistir más a las conferencias de prensa del gobernador, pues en varias ocasiones las deja con la mano levantada y no les da la palabra; algunas han sido bloqueadas de las redes sociales del mandatario tras incidentes con él, han enfrentado constantes despidos de diversos medios debido a los cuestionamientos que le realizan durante sus entrevistas o trabajan de forma anónima en sus medios para no recibir agresiones por sus investigaciones, situaciones que no suceden de forma regular con sus compañeros periodistas, pues las reporteras mencionan que éstos han confrontado al gobernador sin recibir ningún tipo de agresión ni respuestas prepotentes o retadoras. Al contrario, ellas aseguran que, ante las preguntas de colegas hombres, García Jiménez responde a detalle, da contexto y no promueve un ambiente hostil”, se explica.

Derivado de lo anterior, la organización exige al mandatario erradicar cualquier tipo de práctica que violente a las periodistas para asegurar espacios libres y óptimos para el ejercicio de su labor.

De la misma forma, se le pide abstenerse de reproducir discursos estigmatizantes que vulneran la labor y la seguridad de las comunicadoras.

Articulo 19 exige al gobernador Cuitláhuac García Jiménez erradicar cualquier tipo de práctica que violente a las periodistas y asegurar espacios libres para el ejercicio de su labor

Finalmente, se le solicita garantizar el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia evitando prácticas misóginas y machistas que fomentan estereotipos de género que generan ambientes hostiles para las periodistas.

¿Cuántas agresiones hacia mujeres periodistas se han registrado en México?

En abril pasado, la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dio a conocer que del 1 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023 se registraron 32 casos de agresión en contra de mujeres periodistas por el ejercicio de su labor.

El reporte, indica que estas agresiones se registraron en 14 entidades del país, incluida Veracruz.

Los datos generados por la organización señalan que las agresiones contra las mujeres periodistas se registraron de la siguiente manera: 7 en la Ciudad de México; 4 en Sonora; 3 en Puebla y Oaxaca; 2 en Aguascalientes, el Estado de México, Querétaro y Chiapas; y 1 en Sonora, Guanajuato, Guerrero, Veracruz y San Luis Potosí.

Veracruz se ubica entre las entidades con agresiones en contra de mujeres periodistas por el ejercicio de su labor

¿Qué cargos de periodistas son más agredidos?

En lo correspondiente al cargo que tienen las periodistas agredidas se puntualiza que 14 son reporteras, 5 directoras, 4 fotorreporteras, 3 conductoras, 2 blogueras, 1 directora general, 1 editora, 1 periodista de investigación y 1 independiente.

En 18 de los casos, las periodistas cubren la fuente de política, 12 la de sociedad y una de seguridad. En un caso no se tiene información sobre la fuente que se cubre.

8 comunicadoras cubren temas relacionados a corrupción, 5 con protesta social, 5 policíaca y 4 procesos electorales.

¿Quiénes ejercen más agresiones contra periodistas?

En torno a la persona agresora se identificó que fueron: 12 funcionarios totales, 8 funcionarios estatales, 7 particulares, 3 funcionarios municipales, 4 usuarios de las redes sociales, 2 militantes simpatizantes, 1 del equipo de un partido político, 1 funcionario federal, 1 empresario y 5 otro tipo de persona.

Entre las personas agresoras se encuentran funcionarios federales, estatales, militantes simpatizantes y empresarios

Los tipos de agresiones fueron: 16 intimidaciones, 11 bloqueos informativos, 10 hostigamientos, 10 amenazas y 9 descréditos de la labor.

De acuerdo con la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 25 casos se relacionan con violencia psicológica, 14 con violencia institucional, 8 con violencia digital, 8 con violencia comunitaria, 7 con violencia física, 2 con violencia mediática y 1 con violencia sexual.