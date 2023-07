Piden al gobernador eliminar sección "La nota Pinocho de la semana”; difama y es bullying, señalan

Tras copiar el esquema de “Quién es quién en las mentiras de la semana” que se presenta en la conferencia Mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez replicó en Veracruz la sección llamada “La nota Pinocho de la semana”, con la cual, dijo, se “premiará” a medios o periodistas que difundan notas falsas.

Ante ello, el diputado local Jaime de la Garza, presidente de la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas, le exigió eliminar dicha sección.

¿Cuántos periodistas han sido asesinados?

Al respecto, dijo que en Veracruz hay 31 homicidios de periodistas, por lo que el mandatario está atacando y estigmatizando a los medios de comunicación.

“Usted es una autoridad, no puede hacer una comunicación oficial que se llame: “La nota Pinocho de la semana”, yo le pregunto ¿qué clase de bullying, de censura, de desprestigio es ese? Gobernador, la función de su gobierno debería ser fomentar la libertad de expresión los espacios seguros para periodistas, no al revés. Si va a copiar acciones del presidente, copie las buenas, tal vez entre muchos errores encuentre algunas buenas acciones, lo invito a copiar eso y no lo que fomenta la violencia”, dijo.

El congresista lanzó este martes desde Tribuna un exhorto y le demandó hacer caso a las recomendaciones emitidas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contenidas en el Informe Anual 2022, de fecha 6 de marzo 2023 y suspender la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” y “La nota Pinocho de la semana” respectivamente, ya que contravienen los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.

“Cuando el gobierno emprende acciones que desacreditan y difaman a los medios de comunicación, estamos asistiendo a una erosión peligrosa de los principios democráticos que nos rigen. Un gobierno transparente y comprometido con la democracia no debe temer a la crítica o al escrutinio público. Al contrario, debe ser un defensor firme del derecho a la libre expresión y de la pluralidad de voces en la esfera pública", expuso.

El gobernador argumentó que dicha sección servirá para defenderse y presentar su derecho a réplica ante las “notas falsas” que se publican en medios nacionales y locales.