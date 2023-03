Comerciantes ambulantes, afectados por aumento a precios de la tortilla

Veracruz, Ver.- Con el último ajuste al precio de la tortilla y la masa, comerciantes de comida ambulante advierten que tendrán que aumentar sus costos para “sacar la ganancia”.

Concepción López Mejía, mejor conocida como “la mamita” se ha dedicado a la venta de comida en los últimos 12 años y en este tiempo, recuerda que la tortilla, el pollo y la carne son los productos que año con año han aumentado, a veces sin consideración.

Te puede interesar: Otra amenaza al bolsillo: precio del pollo se elevó

Actualmente consigue el kilo de tortilla a 28 pesos, pero el repartidor ya le advirtió que se elevará a 29 o 30 pesos.

Local ¿Cómo sortearán comercios de comida el alza del maíz?

¿Cuántos kilos de tortilla utiliza Concepción?

Explica que diariamente ocupa alrededor de 10 kilos de tortilla para envolver los tacos dorados y los tacos de guisado, los cuales ofrece a 10 a 13 pesos respectivamente, sin embargo, los de guisado van con doble tortilla.

“Este ajuste nos afecta, quisiéramos que bajara todo pero en cambio va para arriba, el repartidor me da la tortilla 28 pesos pero ya me dijo que se está ajustando todo y que podría alcanzar los 30 pesos, yo ocupo casi 10 kilos porque doy el taco hasta con copia como dicen y si me piden otra tortilla no la cobro”, expone.

Menciona que su clientela ha sido fiel en todo este tiempo, pero en los siguientes días tendrá que aumentar un peso el precio del taco para “emparejarse y sacar la ganancia”.

“Pues le subiríamos un pesito, a la gente no le va a gustar porque entendemos que ellos también van al día, los aumentos nos afectan a todos ¿Qué le vamos a hacer? Nos hemos dedicado a esto por 12 años, junto con mi esposo atendemos el negocio en el mismo lugar y con la misma gente”, expresa.

Leer más: Pescadores de Vega anhelan alza de precios en mariscos

Muchos se preguntan por qué el precio del kilo de tortillas, ya no es el mismo que hoy tiene; la respuesta es que se debe a la inflación | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Los taqueros de la zona de mercados también valoran la posibilidad de aumentar el precio del taco que actualmente oscila entre los 15 a 20 pesos.

“No creo que seamos los únicos que estemos pensando en aumentar el precio del taco, porque no solo es la tortilla, también es la carne, el limón, la cebolla, utilizamos más productos y todo está muy caro”, comentó Porfirio Gómez, taquero en las calles de Hidalgo.