Autoridades de gobierno hablan por hablar: Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez desestimó las acciones a aplicar por parte del Gobierno del Estado con multas a ciudadanos que hagan fiestas en plena pandemia al señalar que no hay fundamento legal y que los policías que pudieran entrar a los domicilios estarían infringiendo la ley.

Aseveró que las autoridades del gobierno estatal “hablan por hablar” pero constitucionalmente la policía no puede entrar a un domicilio para multarnos sin una orden.

“Ellos hablan por hablar, constitucionalmente ¿Cómo puede entrar la policía a un domicilio, tirar la puerta, sacar a la gente y darle una multa económica? No se puede, sería una violación a sus garantías individuales completamente flagrante, yo lo he dicho en muchas ocasiones, no podemos multar y nadie ha visto una sola multa porque no hay fundamento legal y no tiene sentido decir cosas que en la vida real no van a ocurrir”, argumentó.

Indicó que de actuar de esa manera los policías se estarían metiendo en un problema legal con los particulares.

Instó al gobierno a aplicar otras acciones que no estén fuera de la ley.

Entrevistado en el marco de la rehabilitación del pozo de agua potable que suministra del vital líquido a más de 10 mil habitantes del fraccionamiento Geo Villas del Puerto, el edil porteño deseo la pronta recuperación del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador quien confirmó que dio positivo al Covid-19

Que se recupere pronto, que se recupere pronto dijo.

Finalmente, Yunes Márquez comentó que desde este domingo se dio inicio con un programa de reubicación de comerciantes como medida de seguridad y con la finalidad de liberar banquetas.

“Estamos haciendo varias reubicaciones, la verdad es que tenía mucho tiempo queríamos liberar esas banquetas, esas fachadas sobre todo era un peligro de protección civil, estamos analizando todavía donde se van a estar reubicando todos ellos”, señaló.