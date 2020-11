Autoridades de UV respetarán paro de universitarias

Boca del Río, Ver.- Autoridades de la Universidad Veracruzana (UV) respetaran el paro convocado por alumnas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (Facico), ante la filtración de imágenes hechas por un estudiante, pues no habrá sanciones al respecto informó la docente y delegada sindical de dicha Facultad, Rocío Ojeda Callado.

Afirmó que la víctima cuenta con todo el apoyo de las autoridades de la UV ya que actualmente el caso está en la Comisión de Honor y Justicia para determinar la sanción.

Explicó que el caso fue atendido de acuerdo a la normatividad por la Junta Académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, como el máximo órgano de la institución en donde se nombró una comisión que es la única que conoce todos los detalles del desarrollo del tema.

Dicha comisión esta conformada por tres catedráticos y alumnos los cuales determinaron una expulsión por seis meses.

“La comisión establece en su dictamen que es por seis meses y no por expulsión total porque ellos mismos argumentan durante el desarrollo de la junta académica que no tuvieron todos los elementos para determinar esa expulsión, nosotros como junta académica que nombro esa comisión tenemos que darle el apoyo, sin embargo la comisión si aclaro que no tuvo el acceso a todos los detalles por esta razón es que queda en seis meses y no en expulsión pero eso no significa que no estemos a favor de que se proceda hasta las últimas instancias inclusive una servidora durante el desarrollo de la junta le expreso a la joven que hay otras instancias”, dijo.

Insistió que la Comisión de Honor y Justicia si tendrá que conocer todos los detalles del caso para determinar la sanción.

“Quiero aclarar que nos solidarizamos con la joven, como docentes, como madres, como abuelas porque de ninguna manera estaríamos de acuerdo en que alguien proceda así con una mujer, no es posible que se violente la intimidad de alguien, en este caso de la joven”, agregó.