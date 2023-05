Avanza rehabilitación de oficinas de la SEV en Veracruz

Veracruz, Ver.- Antes de que concluya el ciclo escolar 2022-2023, el personal administrativo que trabaja en el actual edificio sede de la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) podría regresar a las antiguas oficinas de la calle Negrete, informa la Oficial Mayor de la SEV, Ariadna Aguilar Amaya.

Reconoce que los trabajos de rehabilitación del edificio ubicado en la calle Negrete, de la colonia Ignacio Zaragoza, han llevado más tiempo de lo previsto debido a las condiciones en que se encontraba el inmueble.

¿Qué cambios incluye la rehabilitación?

Los trabajos realizados incluyeron cambio de techo, reparación en paredes, entre otros trabajos, mencionó que solo faltan las instalaciones. "Empezamos con una remodelación que era muy sencilla, pero la realidad es que ya el inmueble se encontraba muy dañado, no nos corresponde a la Oficialía Mayor hacer estas inversiones, pero decidimos entrarle porque Espacios Educativos no tenía destinado en esos momentos y era urgente. Estamos ya por terminar, es ya nomás cuestión de terminar instalaciones, pero ya el techo se cambió todo, ya se hicieron reparaciones en paredes, y pusimos ya plafón para que no haya ningún contacto con lámina".

Adelanta que se hará una licitación de lo que falta y en un mes y medio podría quedar listo el inmueble. Calcula que en este mismo año quedarán las instalaciones listas, antes de que concluya el actual ciclo escolar. "Este año, pienso que antes de que termine el ciclo escolar podrán estar por ahí” detalla.

Por otra parte y respecto a la rehabilitación de las escuelas y aunque le corresponde a espacios educativos, la oficialía participa en el programa “Castor” que se dedica a rehabilitar el mobiliario y brindar mantenimiento a las escuelas, así como entregar kits que contempla pintura e impermeabilizante, dijo.

La funcionaria agrega que en próximas fechas se iniciará con la entrega de kits sanitarios que consiste en la entrega de retretes y lavabos, pues muchas escuelas no cuentan con este material que es básico para los baños.