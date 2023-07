Adultos mayores desconfían de bancos, prefieren esperar en los del Bienestar

Las filas en los Bancos del Bienestar en Xalapa continúan y con ello el tiempo que los adultos mayores deben esperar para poder cobrar su pensión; pese a ello se dicen contentos de tener ese apoyo del gobierno.

Los adultos mayores señalan que prefieren las horas de espera que la incertidumbre que les dan otras instituciones bancarias e incluso correr el riesgo de sus tarjetas sean clonadas.

¿Qué opinan los beneficiarios sobre la espera en los Bancos del Bienestar?

La señora Margarita Hernández de 64 años llevaba una hora de espera este viernes, y aunque dice que va “un poco lento” el proceso, no le gusta ir a cualquier otro banco por el temor a que le “quiten su dinero”.

“Nos esperamos un poquito, pero vale la pena, ya ve que ningún gobierno había hecho esto, estamos contentos, de mi parte estamos contentos”.

Narró que una conocida le dijo que al acudir al Banco Azteca no pueden ver el dinero del que disponen, “no le aparece nada”, por lo que las recomendaciones que han recibido es acudir a los Bancos del Bienestar.

“A unos les ha pasado eso, yo sé un poquito usar el cajero, pero también hemos escuchado que luego clonan las tarjetas y todo eso y mejor no”, dijo.

Otro de los beneficiarios José Luis Romero de 65 años, consideró que es necesario abrir más Bancos del Bienestar para apresurar el servicio, dado que en el resto de entidades bancarias no existen las mismas facilidades.

“Es la primera vez que vengo, llevo dos horas esperando, pero ya me habían dicho que hay que esperar porque los bancos no quieren pagar. Dijeron que hay que venir a cobrar aquí porque los bancos ya no quieren. Yo creo que como se va integrando más gente, tienen que abrir más bancos, nada más hay como tres en la ciudad y mira cómo está”.

Y es que dijo que si llegan después de las 15:30 horas o la fila ya no da, ya no le pagan ese día, sino hasta el siguiente, lo que lo complica aún más.

Por su parte, el señor José Luis Salas de 73 años dijo que ante las fallas de otras instituciones bancarias es que tuvo que acudir al Banco de Bienestar.

“Es la primera vez que yo vengo acá, en realidad yo cobraba en Banco Azteca y todo iba bien, pero hoy vine porque se cayó la red, solo pagaron de 9:00 a 10:00 y por eso tengo como hora y media aquí esperando, yo veo que va jalando”.

Refirió que en ocasiones es mejor pagar la comisión de un banco que esperar horas, pero cuando no se tiene de otra, deben acudir.

“Es un dinero que te da el gobierno y sí te quita 20 pesos o 30 (en otros bancos), pero ya no estás haciendo cola, por ejemplo, yo arreglo máquinas tortilladoras, ahorita me hablaron para un servicio y ahí me podía ganar unos 200 o 300 pesos, pero cada quien decide, pero todo banco te cobra”.

¿Qué dice la autoridad?

El Delegado de los Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara asegura que no existe ninguna falla general que ponga en riesgo el dinero de los beneficiarios, tras la inquietud de algunas personas que han enfrentado contratiempos al momento de retirar su pensión en los cajeros del Banco de Bienestar.

Asimismo, pidió no sumarse "a la campaña de desprestigio contra el Banco de Bienestar que promueven personas contrarias al Gobierno y garantizó la atención a cada uno de los casos que se presenten por inconsistencias en el cobro de su pensión”.

Además, ofreció al mismo tiempo el número de WhatsApp 22-82-88-18-49 donde serán atendidas sus inquietudes, que insistió, son casos atípicos que se resuelven cuando se detecta si es alguna falla que es responsabilidad del Banco de Bienestar.

Refirió que, de los más de 150 bancos existentes en el estado de Veracruz, son mínimos los casos que se han presentado con alguna irregularidad, pues la gran mayoría de los beneficiarios están cobrando en tiempo y forma su pensión sin mayor contratiempo.

También destacó que el Banco de Bienestar le ha ahorrado al país cerca de 600 mil millones de pesos que antes se gastaba en pagarle a los bancos el manejo de las cuentas para la gestión de los apoyos a través de su servicio.