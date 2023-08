¡No le teme al trabajo! Xalapeño ejerce diversos oficios para costear sus estudios

Mario Jair Alba Gabriel tiene el sueño de ser fundador de un negocio próspero. A sus 20 años le duelen las desigualdades pero afirma que no son motivo suficiente para abandonar su meta.

El estudiante de la licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios en la Universidad Veracruzana dice siempre estar abierto a aprender. Para costear sus estudios vende dulces y en sus ratos libres canta en los camiones.

¿Qué otros oficios ha ejercido Mario Jair?

En periodos vacacionales, Mario Jair también es ayudante de albañil y logró comprarse una moto con la que, cuando los tiempos lo han permitido, ha trabajado como repartidor para ayudarle a su mamá, quien padece artritis y se ha convertido en un motivo de inspiración.

“En estos tiempos, uno tiene que saber de todo, porque la situación está muy difícil, peor para nosotros, generaciones a las que ya es complicado el acceso a un salario, estabilidad laboral, prestaciones, tener una casa propia o jubilarnos. Ya no podemos pensar solo en eso”, expresa.

Integrante de una familia de cinco hermanos, posee una mirada crítica y observa cómo se habla de la cultura del esfuerzo cuando en realidad no hay una atención real del Estado para quienes nacen en familias precarizadas.

“En México, si no eres adinerado, si no tienes familias de renombre, si no tienes quién te recomiende o una ‘palanca’, todo se dificulta”, manifiesta para luego expresar que por eso, entre otras cosas, eligió la carrera que cursa por las herramientas que puede obtener para mejorar sus relaciones personales e interpersonales.

Entre otras reflexiones, se le dificulta entender a quienes cuentan con dinero y no empatizan con personas a las cuales podrían ayudar, entre ellas, a las enfermas de cáncer o de cualquier otra afección.

En proyecto escolar sobre responsabilidad social en los negocios, el estudiante trabajó de cerca con pacientes del Centro de Cancerología, en una experiencia que le resultó aleccionadora, afirma.

“Siempre habrá quien padezca más que tú. Puedes quejarte por tu situación pero la realidad es que siempre hay alguien que está peor, alguien a quien puedes ayudar”.

Más allá de edades y estatus económicos, opina, a gran parte de la sociedad actual le falta empatía con el dolor ajeno, así como pensar en la importancia del rescate y revitalización de los valores humanos.

De hablar rápido y constante sonrisa en el rostro, Mario Jair tiene entre sus placeres la música mexicana, tanto escucharla como cantarla, por eso se sube a los camiones del transporte público, para ganar una moneda pero también para compartir su afecto por canciones de exponentes como Vicente Fernández.

Además de los camiones, está abierto a contrataciones a eventos, donde cobra 50 pesos por canción. Para dar un mejor servicio, compró su guitarra y aprendió a tocarla. También adquirió su traje de mariachi.

El xalapeño no le teme al trabajo. Desde niño acompañaba a su mamá en la venta de distintos productos y en la secundaria comenzó a generar sus recursos.

“No le voy mucho al ‘echaleganismo’. El gobierno tiene que contribuir a disminuir la pobreza. He visto a muchas personas echarle muchas ganas pero no logran disminuir sus necesidades económicas”, expone.

A pesar de las dificultades que pudiera tener, es la fe en Dios la que lo mantiene con ganas de seguir adelante, enfatiza el joven que encuentra en su mamá, María Félix Gabriel, la inspiración para seguir luchando por sus sueños.

¿Cómo poder contratar a Mario Jair?

Mario Jair da número de celular (22 82 33 46 42) para quienes lo quieran contratar para cantar. Además de que lo harán muy feliz al poder hacer lo que le gusta desde pequeño, contribuirán a la continuación de sus estudios.

En Facebook también se le puede encontrar como Mario Bloks Alba, pues es creador de videos de juegos, y en Instagram, con su nombre completo, pueden saber más de él.