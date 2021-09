Bloquean carretera Papantla-Gutiérrez Zamora; piden censo de verificación de daños

Papantla, Ver.- Siguen las protestas por la falta de organización del personal de la Secretaría del Bienestar tras el fallido censo que, acusan dejó a cientos de personas desprotegidas tras el paso del huracán Grace en esta región.

Este día fue bloqueada la carretera Papantla-Gutiérrez Zamora, a la altura de la caseta Totomoxtle por parte de vecinos de la comunidad "El Palmar" que exigieron la presencia de personal de la Secretaría del Bienestar, principalmente del delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara para que les explique por qué se están dando las irregularidades en la aplicación del programa de apoyos.

Señalan que no han sido tomados en cuenta en la realización del censo de verificación de los daños ocurridos en sus viviendas por el paso del Huracán Grace, informe que tuvo que haber sido realizado por los llamados servidores de la nación en el municipio.

Molestos, los manifestantes señalaron qué solamente unos cuantos fueron tomados en cuenta para ser integrados en el censo, aseguraron que muchos de ellos son familiares del personal, que elaboró el mencionado registro de damnificados, lo que causa malestar entre la población damnificada, porque algunos sufrieron la pérdida total de sus hogares.

Asimismo, exigen la destitución de Guadalupe García Malpica, encargada de la oficina operadora de Bienestar, argumentando que nunca estuvo al pendiente de su personal, dejando a un lado a las personas, que necesitaban en dichos apoyos en forma inmediata.

Los quejosos aseguraron que no se moverán del lugar hasta no ser atendidos por Manuel Rafael Huerta, delegado de Bienestar en Veracruz, ya que se enviaron funcionarios menores de esa dependencia, que no solucionaron ninguna de las exigencias hechas por los damnificados.

Cabe hacer mención, que por espacio de algunos minutos los manifestantes abrieron el paso a vehículos, pero exigían la cooperación de 20 pesos, esto en presencia de los elementos de Guardia Nacional de la División Caminos y SSP quienes solamente cuidaron que la situación no se saliera de control. Durante la protesta hubo largas filas de vehículos en ambos sentidos tanto a Poza Rica como hacia a Veracruz.

Tras varias horas se despejó el bloqueo.