¡El amor fue la guía! Historias de 3 parejas de las bodas colectivas

Las parejas que decidieron unir sus vidas por la vía civil ayer fueron diversas; el amor fue la coincidencia. Julio César y José Alfonso tenían tres años viviendo juntos y decidieron formalizar su unión, igual que Eloína y Griselda que llevaban ya 9 años en unión libre.

No fueron los únicos, Luz María de 70 años y Antonio de 76, llevaban 51 juntos, pero sin casarse, con hijos y hasta nietos, narraron que su historia de amor inició en una tardeada hace varias décadas, fue "amor a primera vista", pero decidieron estar seguros para tomar la importante decisión. "Nos teníamos que conocer muy bien, estar seguros que no nos íbamos a separar y dijimos mejor vamos a esperar", recordó ella.

¿Cómo se conocieron las parejas?

Explicaron que sus dos hijos comparten su felicidad quienes los invitaron a comer para celebrar. La comunicación y el amor, son la mejor receta para seguir juntos, aseguran y don Antonio presume que no se cansa de decirle a su esposa: “yo te amo como desde la primera vez que te vi, así te sigo amando”. “El amor, el respeto, la confianza, paciencia todo junto es necesario”, recordó Luz María.

Parejas se dieron el "sí" en las Bodas Colectivas de Xalapa | Foto: René Corrales/Diario de Xalapa

El día que se “flecharon” estaban en una tardeada en un salón cerca de la clínica del IMSS y aseguran que fue amor a primera vista, “la saqué a bailar, me dijo que no sabía, pero le dije que íbamos a aprender poco a poco y eso fue en 1970. Después de eso pasó como un año para que empezáramos, tardamos poco tiempo en empezar a estar a juntos porque ya sabíamos que lo queríamos”.

Julio César y José Alfonso llevan 3 años viviendo juntos

Julio César y José Alfonso dijeron creer en el amor para toda la vida e invitaron a las parejas del mismo sexo a creer en el compromiso y formalizar su unión una vez que ya está permitido en el Código Civil de Veracruz. “Llevamos tres años viviendo juntos y pues vimos que ya tenemos buena química, buena relación y todo eso y quisimos aprovechar”.

Explicó que se conocieron por redes sociales, ambos comerciantes, y que por este evento realizarían una comida con familiares y amigos para celebrar la boda. “Estamos muy contentos porque muy pocas personas se dan la tarea de tener este tipo de compromisos, sí creemos en el amor para toda la vida. Esto es tener seguridad de uno mismo y saber si la persona con la que estás es la indicada, pues es cosa de dar el paso”.

Eloína y Griselda unieron su vida de forma legal después de 9 años

Eloina Vázquez y Griselda Cabañas fueron otra de las parejas que decidió unir su vida por la vía civil como parte de la campaña de Bodas Colectivas.

Eloína recordó que después de 9 años juntas decidieron aprovechar esta campaña porque "ya era hora" y por ello celebraron que puedan hacerlo sin la necesidad de promover un amparo, y de manera pública, sin miedo ni tener que esconderse.

"Me parece muy bien (que podamos hacerlo) porque había mucha discriminación y la gente tiene otros pensamientos de la gente de hace mucho tiempo así que me parece muy bien", dijo.

Griselda se dijo feliz porque después de tanto tiempo juntas han podido salir adelante de muchas "altas y bajas" y han confiado la una en la otra, lo que ha fortalecido su relación.

"Y yo creo que ya era hora de formalizar nuestra unión, no siempre se requiere de un papel, pero creo que es algo bonito, es una emoción de por fin podernos unir así en público y de no tener miedo, de no andarse escondiendo, somos felices de que se haya legalizado y podernos unir libremente".

Para que las parejas funcionen, opinaron, es fundamental la confianza y la comunicación, pero también pedir perdón cuando se comete algún error, por lo que dicen creen en el matrimonio y esperan que con esta celebración puedan continuar su historia de amor.

Formalizaron su unión 296 parejas xalapeñas, como parte de la campaña de Bodas Colectivas en Xalapa.