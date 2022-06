Hubo especulación y atropellos en caso de Viridiana: Brujas del Mar

La representante de la colectiva Brujas del Mar, Arussi Unda consideró que en el caso de Viridiana hubo especulación y atropellos al proceso, actos que generaron malestar social hacia el actuar de las autoridades.

Entrevistada en el Congreso local, indicó que en este caso era indispensable realizar una investigación precisa sobre los hechos, a fin de otorgar una explicación clara de lo sucedido.

“Nosotras veníamos comentando que por todas estas desapariciones de mujeres jóvenes y menores de edad debían abrirse una línea de investigación por una posibilidad de que tenía que ver la trata de personas, sobre todo con fines de explotación sexual que es para lo que mayormente, lamentablemente, captan a niñas o mujeres. Me parece que no se cuidó mucho el cómo llevar esta información a medios de comunicación, hubo mucha especulación, mucho atropello al proceso”, expuso.

Refirió que por este caso hubo muchas marchas, bloqueos y exigencias tanto de parte de la familia como de la sociedad, porque desde el inicio no hubo claridad en las declaraciones y entrega de información.

“Se hicieron muchas marchas, bloqueos y la sociedad de Cardel no perdió un segundo en reclamar lo que es justo; sin embargo, entre lo que decían las personas del pueblo, la familia y la Fiscalía se hizo mucha desinformación, cuando está el agua tan revuelta por tanta especulación, nosotras decidimos esperar a que se calmen tanta nota y declaración para poder decir qué fue lo que en realidad pasó”, dijo.

En su opinión, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez no contaba con la información precisa al momento de declarar a los medios de comunicación cuando fue cuestionado sobre el caso.

“Lo que sí creo es que a lo mejor el Gobernador se adelantó a dar declaraciones que no debía dar, me dio esa impresión, de que quiso dar una respuesta que no tenía. Estamos en un momento social en el que no sólo en un tema político, sino básicamente con cualquier persona creo que no hay lugar para los errores y aunque se reconozca y se pida alguna disculpa te la piden, eso debería ponernos a pensar en cómo reaccionamos como sociedad a cómo actuamos cuando alguien comete un error, pero también tenemos que reconocer que no damos espacio a errores y menos en un tema como esto”, agregó.