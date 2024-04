De realizar una protesta a ser acusados de un incendio; recuento del caso de cafetaleros

Con la absolución por parte del juez del Distrito de Huatusco a los acusados por la empresa Agroindustrias de (AMSA- ECOM) del incendio registrado en enero de 2022 en un beneficio de café ubicado en Ixhuatlán del Café, concluyó un proceso que comenzó en 2022.

Y es que, productores de café nunca imaginaron que la protesta que inició el 20 de enero de 2022 en Ixhuatlán del Café para exigir precios justos del café cereza terminaría en la detención de cuatro de ellos y una exalcaldesa por el presunto delito de estragos al acusarlos de provocar un incendio en un beneficio de la empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA).

Te puede interesar: Plantaciones de café en riesgo de desaparecer; faltan apoyos al sector

¿Cuándo ocurrió la manifestación de cafetaleros de Veracruz?

El 21 de enero, productores de la zona se manifestaron en la localidad de Ocatitlán del municipio de Ixhuatlán del Café en contra de la empresa AMSA, un día antes bloquearon el paso a los camiones cargados de café que se dirigían a la empresa.

Local Juez de Huatusco absuelve a cafetaleros acusados de incendio

El sábado 22 de enero el presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec e integrante de la Comisión de Seguimiento de los Precios del Café en Veracruz, Cirio Ruiz González dijo que había más de 100 toneladas de café detenidas por la protesta de más de 2 mil productores, y que había vigilancia en tres puntos para que no entraran al beneficio de AMSA en Ixhuatlán de Los Reyes.

¿Cuál era el motivo de la protesta?

Ese día narró en entrevista que el enojo era por la manera selectiva en la que se les trataba y el castigo en el precio, pues no se respeta lo que se paga en el mercado real.

Familiares de los detenidos y el coordinador Nacional de Organizaciones Cafetaleras | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“El enojo de los productores es principalmente porque se les recibe de manera selectiva, el precio lo bajaron mucho más de lo que está en el mercado internacional y también porque se distingue, dan muy poco margen de horario para entregar café, pero sobre todo es el castigo al precio”, señaló en su momento.

En medio de la protesta, la noche del lunes 24 de enero, las instalaciones de la empresa AMSA, registraron un fuerte incendio que movilizó a personal de la Central de Bomberos de Huatusco y Coscomatepec, así como de personal de Protección Civil y elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, para controlar y sofocar las llamas.

Leer más: Anuncian estrategia para fortalecer producción cafetalera en 10 regiones de Veracruz

Las personas detenidas fueron acusados por presuntamente incendiar un beneficio de café en Ixhuatlán| Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Después de esto, la Comisión de Seguimiento a Precios del Café en Veracruz pidió una investigación a fondo sobre el incendio ocurrido en la empresa AMSA y pidió no criminalizar a los productores sin saber qué sucedió realmente.

Esa nueva petición se sumó a la de intervención que pedían de los gobiernos estatal y federal a favor de los productores para resolver los bajos costos que las compañías compradoras de café ofrecen.

Comienza el proceso legal

El 26 de mayo del 2023, Cirio, líder cafetalero; la ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito y tres productores de café Crisanto, Minervo y Abraham, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado por presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en enero de 2022 lo que desde el inicio fue condenado por sus familiares, amigos y distintas organizaciones.

Un día después, el sábado 27 de mayo, en Plaza Lerdo, familiares y amigos de los productores de café detenidos, así como de la ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, se manifestaron para exigir su liberación inmediata y señalaron que se trataba de un tema político porque, aunque fueron parte de la protesta no provocaron el incendio.

Luego de que quedaran en libertad Cirio, Abraham y Minervo el pasado 28 de junio, llamaron a dejar libre a Crisanto y Viridiana | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Eligio Ruiz González, hermano se Cirio, dijo que la detención ocurrió el viernes 26 de mayo de 2023 cuando elementos ministeriales llegaron a la cabaña de su hermano y sin ningún tipo de documento lo aprehendieron.

“Lo que pedimos es la liberación inmediata de Cirio, ayer en la mañana fueron a su cabaña y sin haber aviso previo se lo llevaron detenido, estuvo en la Fiscalía de Coatepec y luego a Huatusco”, dijo.

Los detenidos fueron enviados al penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes.

Familiares, amigos y productores se movilizan

Ahí inició la lucha para exigir su liberación al asegurar que no eran culpables de lo que se les acusa lo que provocó múltiples movilizaciones para exigir su libertad.

Acusaron que se trató de un caso armado y creado para castigar e intimidar a quienes han exigido al gobierno que existan mejores condiciones para este sector, pues con pruebas, testigos falsos y colusión entre el juez y la empresa fue que se generó el caso.

En una de las protestas solicitaron al Consejo de la Judicatura Federal la suspensión del juez de Huatusco, Oscar Luis Lozada Hernández, que ratificó la prisión preventiva al señalarlo de presunta corrupción y de que estaba coludido con la empresa AMSA.

Los detenidos fueron enviados al penal de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Dijeron que no recibió las pruebas de que los detenidos Cirio, Abraham, Crisanto, Minervo y Viridiana, no participaron en el incendio, además de que se negó a revisar y reconocer lo señalado por testigos de que los demandados no se encontraban en el sitio del siniestro.

También pidieron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández que interviniera para que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, no siguieran manifestándose en favor de la empresa AMSA y se hicieran a un lado, porque el mandatario veracruzano había dicho que se trataba de un asunto entre particulares.

Después de las protestas, movilizaciones y posicionamientos mediáticos, el miércoles 28 de junio de 2023, salieron del penal para continuar su proceso en libertad, Cirio, Abraham y Minervo. Cirilo Elotlán Díaz, secretario del Consejo Regional del Café de Coatepec, expresó que con ello se hace justicia a lo que tanto demandaban, pero se quedaron en prisión Crisanto y Viridiana exalcaldesa de Ixhuatlán del Café por lo que las protestas continuaron.

Las protestas continuaron, pero fue hasta el 7 de octubre de 2023 que la expresidenta municipal de Ixhuatlán del Café, Viridiana, junto con Crisanto fueron liberados | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El martes 8 de agosto, frente al zócalo de la Ciudad de México, familiares y amigos de los cafetaleros detenidos y de los recién liberados acusados por la empresa ECOM-realizaron una protesta para exigir su libertad y se concluya el juicio en su contra.

Ese día fueron atendidos por personal de la Presidencia de la República tras la protesta realizada frente a Palacio Nacional y en la reunión estuvo presente el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República.

De acuerdo con el integrante del Consejo Regional del Café, Cirilo Elotlán Díaz, hubo un compromiso por parte de los representantes del Gobierno Federal de revisar el caso y buscar una negociación con la empresa ECOM-AMSA; sin embargo, esto no ocurrió como esperaban y ello provocó que la exigencia continuara.

Las protestas continuaron, pero fue hasta el 7 de octubre de 2023 que la expresidenta municipal de Ixhuatlán del Café, Viridiana, junto con Crisanto lograron abandonar el Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Toma para continuar su proceso bajo libertad condicionada.

Protesta desde Plaza Lerdo de organizaciones cafetaleras, amigos y familiares de los productores de café | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Caso llega a instancias federales

El 14 de febrero pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del conflicto que cafetaleros veracruzanos sostienen con la empresa AMSA y aseguró que “no tienen nada que temer”, mientras que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, informó que no hay ningún cafetalero preso por el incendio, pero aclaró que sí hay carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

A finales de marzo pasado, los acusados y sus familias exigieron que el Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz, intervinieran de inmediato ante la Fiscalía General del Estado y se diera el desistimiento de la acusación, se termine el juicio y se otorgue la libertad plena a los acusados.