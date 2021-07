Cambio de semáforo epidemiológico en Veracruz "pegó" al comercio organizado

Veracruz, Ver.- Aunque el sector comercial no suspendió actividades en el municipio de Veracruz, por el semáforo epidemiológico a rojo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Veracruz, José Antonio Mendoza García, reconoció que la medida volvió a pegar al comercio organizado.

El entrevistado aseguró que el sector comercial de la región estaba registrando un incremento en sus ventas del 10 por ciento y la reapertura de muchos negocios formales, sin embargo con la medida vino a frenar todo.

“El color del semáforo dice mucho para los comerciantes y nosotros fuimos los primeros en pegar el grito, porque en realidad no se contemplaba un cierre por cuestiones de color de semáforo, sin embargo lo pusieron en rojo y esto nos impide seguir creciendo, quienes iban a abrir un negocio, prácticamente se esperan y no lo abren, no hay generación del empleo, se frena toda la actividad comercial”, comentó.

El líder de los comerciantes criticó nuevamente los parámetros utilizados por el gobierno estatal para decretar el rojo en el semáforo, ya que aseguró ser testigos de que las clínicas y hospitales de Veracruz no se encuentran llenos ni en su máxima capacidad.

Por ello, la recomendación que hizo a los comerciantes es que no cierren sus negocios, y mejor opten por mantener las medidas sanitarias, para evitar los contagios por Covid-19.

“Entonces el compromiso de la cámara ante esta controversia que nos dice que no es cierto, pues nosotros recomendamos a los comerciantes que tomen las medidas pertinentes, no cierren y no frenen la actividad comercial porque si no esto nos va a llevar a un caos”, llamó.

A las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, pidió no insistir con el semáforo epidemiológico en rojo; pues de lo contrario terminarán llevando al municipio de Veracruz en la miseria.