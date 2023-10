Empresas de Xalapa también han sufrido amenazas de la PMA: Canaco

Xalapa, Ver.-Al menos 12 empresas adheridas a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Xalapa han tenido alguna circunstancia relacionada con amenazas o sanciones con la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA), denuncia el presidente del grupo empresarial Carlos Luna Gómez.

En entrevista indica que a pesar de la denuncia pública que se hizo sobre las acciones realizadas en la procuraduría, a cargo de Sergio Rodríguez Cortés, no han recibido la atención que se requiere de parte del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Reprocha que si únicamente se escucha una parte sobre los hechos registrados es complejo brindar una solución, dado que los empresarios no han tenido oportunidad de establecer un diálogo con el gobernador.

Manifiesta que es difícil saber cuántas empresas en total han sido afectadas por estos hechos, dado que no todas se encuentran agremiadas a las cámaras locales.

“De nosotros aproximadamente son doce las que han tenido algún tipo de circunstancia con la Procuraduría, circunstancias como acercamientos, amenazas, sanciones”, dijo.

Aseguró que han pedido en varias ocasiones tener una reunión con el mandatario estatal sin obtener la respuesta que se requiere.

“No hemos obtenido una respuesta oficial por parte de absolutamente ninguna autoridad, pedimos una mesa de diálogo con el gobernador del Estado, no hemos tenido respuesta como en cada una de las ocasiones en las que hemos buscado un acercamiento que no hemos tenido respuesta, sí hay algunas cuestiones que revisar inmediatamente, estas mesas de diálogo que estamos pidiendo no son para dejar de cumplir con la ley, sino para establecer acuerdos”, expone.

¿Qué piden empresarios de Xalapa?

Refiere que los empresarios no tienen la intención de violar las leyes, pero sí requieren ser escuchados en todo momento.

“Queremos un diálogo porque una cosa son las leyes que se deben cumplir y otras los reglamentos internos que muchas veces superan las leyes y ponen en entredicho a los empresarios o a cualquier ciudadano. Los empresarios estamos comprometidos con el cumplimiento de la ley, también se debe tener presente a cuántas leyes los empresarios estanos supeditados, hay más de 250 puntos que tenemos que cumplir en la Secretaría del Trabajo, más las otras leyes que hay, lo cual indica una sobrerregulación”, expresa.

Menciona que los empresarios están a favor de la protección al medio ambiente, pero también debe existir claridad sobre las acciones a ejercer y generar lineamientos claros sobre los reglamentos.

“Con el medio ambiente no se juega, efectivamente, tenemos que ser claros, hay una crisis ambiental y lo que queremos los empresarios es que todo quede claro, pero que se concentren las actividades en una entidad porque tenemos que cumplir con mucho”, comenta.